ЮНЕСКО заявила про погіршення ситуації в анексованому Криму

Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури заявила про погіршення ситуації в анексованому Росією Криму. Зокрема мовиться про порушення прав людини.

У доповідях представників ЮНЕСКО констатується подальше погіршення ситуації, повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України.

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Організація наводить конкретні факти порушень:

прав людини;

утисків національних меншин;

свободи преси, безпеки журналістів;

захисту культурної спадщини;

перешкод в доступі до освіти рідною мовою.

Відзначається, що 6 квітня відбулася десята інформаційна зустріч з питань ситуації у тимчасово анексованому Криму у сферах компетенції ЮНЕСКО. Під час зустрічі були представлені доповіді офісів верховного комісара ООН з прав людини, представника з питань свободи преси ОБСЄ, міжнародної ради з охорони пам'яток та історичних місць.

За результатами зустрічі підтвердили збереження проблематики анексованого Криму у списку пріоритетів діяльності ЮНЕСКО.

Що відомо про порушення прав людини у Криму