ЮНЕСКО заявила про погіршення ситуації в анексованому Криму
Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури заявила про погіршення ситуації в анексованому Росією Криму. Зокрема мовиться про порушення прав людини.
У доповідях представників ЮНЕСКО констатується подальше погіршення ситуації, повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України.
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Організація наводить конкретні факти порушень:
- прав людини;
- утисків національних меншин;
- свободи преси, безпеки журналістів;
- захисту культурної спадщини;
- перешкод в доступі до освіти рідною мовою.
Відзначається, що 6 квітня відбулася десята інформаційна зустріч з питань ситуації у тимчасово анексованому Криму у сферах компетенції ЮНЕСКО. Під час зустрічі були представлені доповіді офісів верховного комісара ООН з прав людини, представника з питань свободи преси ОБСЄ, міжнародної ради з охорони пам'яток та історичних місць.
За результатами зустрічі підтвердили збереження проблематики анексованого Криму у списку пріоритетів діяльності ЮНЕСКО.
Що відомо про порушення прав людини у Криму
- Росія окупувала український півострів у лютому 2014 року. Відтоді у Криму регулярно фіксують порушення прав людини.
- Спецпризначенці ФСБ регулярно затримують кримчан на окупованому півострові. Зазвичай їх звинувачують у зберіганні зброї, найчастіше – безпідставно.
- Нещодавно Володимир Путін наділив правом власності землею в окупованому Криму лише росіян. Це означає, що люди, які не мають громадянства РФ, але на законних підставах до окупації отримали у власність земельні ділянки, тепер повинні їх або продати протягом року, або отримати російський паспорт.
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