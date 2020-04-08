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      ЮНЕСКО заявила про погіршення ситуації в анексованому Криму

      - Читать новость на русском
      Погіршення ситуації в анексованому Криму / rbc.ua

      Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури заявила про погіршення ситуації в анексованому Росією Криму. Зокрема мовиться про порушення прав людини.

      У доповідях представників ЮНЕСКО констатується подальше погіршення ситуації, повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України.

      Важливо Путін заборонив українцям володіти землею в Криму: реакція ЄС

      Організація наводить конкретні факти порушень:

      • прав людини;
      • утисків національних меншин;
      • свободи преси, безпеки журналістів;
      • захисту культурної спадщини;
      • перешкод в доступі до освіти рідною мовою.

      Відзначається, що 6 квітня відбулася десята інформаційна зустріч з питань ситуації у тимчасово анексованому Криму у сферах компетенції ЮНЕСКО. Під час зустрічі були представлені доповіді офісів верховного комісара ООН з прав людини, представника з питань свободи преси ОБСЄ, міжнародної ради з охорони пам'яток та історичних місць.

      За результатами зустрічі підтвердили збереження проблематики анексованого Криму у списку пріоритетів діяльності ЮНЕСКО.

      Що відомо про порушення прав людини у Криму

      • Росія окупувала український півострів у лютому 2014 року. Відтоді у Криму регулярно фіксують порушення прав людини.
      • Спецпризначенці ФСБ регулярно затримують кримчан на окупованому півострові. Зазвичай їх звинувачують у зберіганні зброї, найчастіше – безпідставно.
      • Нещодавно Володимир Путін наділив правом власності землею в окупованому Криму лише росіян. Це означає, що люди, які не мають громадянства РФ, але на законних підставах до окупації отримали у власність земельні ділянки, тепер повинні їх або продати протягом року, або отримати російський паспорт.
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України
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