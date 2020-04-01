Путін заборонив українцям володіти землею в Криму: реакція ЄС

Європейський союз засудив указ лідера Кремля Володимира Путіна, який забороняє українцям володіти землею в анексованому Криму, а надає таке право виключно росіянам.

Європейський Союз вкотре нагадав, що не визнає незаконної анексії Криму Росією, що є явним порушенням міжнародного права, мовиться на сайті відомства.

Важливо Права власності на землю у Криму мають лише росіяни: реакція України

Тому ЄС не визнає цього указу, який є "ще однією спробою примусово інтегрувати незаконно анексований півострів до складу Росії".

Крим є частиною України,

– наголосили у ЄС.

Представники Євросоюзу назвали указ Путіна "ще одним кроком до введення російського громадянства на півострові", яке може призвести до необґрунтованого позбавлення майна.

ЄС очікує, що Росія припинить усі порушення міжнародного права в анексованому Криму.

Раніше указ Володимира Путіна засудили у США.

Що відомо про указ Путіна: головне

Указ опублікували на офіційному порталі російської влади 20 березня. Згідно з ним, право власності на землю в окупованому Криму матимуть лише громадяни РФ.

У документі визначено райони, у яких земельні ділянки не можуть бути у власності росіян:

Бахчисарайський,

Джанкойський,

Кіровський,

Красноперекопський,

Ленінський,

Нижньогірський,

Роздольненський,

Сакський,

Сімферопольський,

Радянський,

Чорноморський.

Загалом мовиться про майже всю територію півострова, окупованого Росією у 2014 році.

Важливо! 6 років тому, 18 березня 2014 року, Володимир Путін та самопроголошена "влада" захопленого Криму уклали злочинний договір про прийняття Криму до складу Росії.