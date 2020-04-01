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      Путін заборонив українцям володіти землею в Криму: реакція ЄС

      - Читать новость на русском
      ЄС засудив указ Путіна / Getty Images

      Європейський союз засудив указ лідера Кремля Володимира Путіна, який забороняє українцям володіти землею в анексованому Криму, а надає таке право виключно росіянам.

      Європейський Союз вкотре нагадав, що не визнає незаконної анексії Криму Росією, що є явним порушенням міжнародного права, мовиться на сайті відомства.

      Важливо Права власності на землю у Криму мають лише росіяни: реакція України

      Тому ЄС не визнає цього указу, який є "ще однією спробою примусово інтегрувати незаконно анексований півострів до складу Росії".

      Крим є частиною України,
      – наголосили у ЄС. 

      Представники Євросоюзу назвали указ Путіна "ще одним кроком до введення російського громадянства на півострові", яке може призвести до необґрунтованого позбавлення майна.

      ЄС очікує, що Росія припинить усі порушення міжнародного права в анексованому Криму.

      Раніше указ Володимира Путіна засудили у США.

      Що відомо про указ Путіна: головне

      Указ опублікували на офіційному порталі російської влади 20 березня. Згідно з ним, право власності на землю в окупованому Криму матимуть лише громадяни РФ.

      У документі визначено райони, у яких земельні ділянки не можуть бути у власності росіян:

      • Бахчисарайський,
      • Джанкойський,
      • Кіровський,
      • Красноперекопський,
      • Ленінський,
      • Нижньогірський,
      • Роздольненський,
      • Сакський,
      • Сімферопольський,
      • Радянський,
      • Чорноморський.

      Загалом мовиться про майже всю територію півострова, окупованого Росією у 2014 році.

      Важливо! 6 років тому, 18 березня 2014 року, Володимир Путін та самопроголошена "влада" захопленого Криму уклали злочинний договір про прийняття Криму до складу Росії.

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини політики Новини України Володимир Путін Новини Росії Україна – Росія Євросоюз Новини Криму Анексія Криму
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