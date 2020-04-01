Путін заборонив українцям володіти землею в Криму: реакція ЄС
Європейський союз засудив указ лідера Кремля Володимира Путіна, який забороняє українцям володіти землею в анексованому Криму, а надає таке право виключно росіянам.
Європейський Союз вкотре нагадав, що не визнає незаконної анексії Криму Росією, що є явним порушенням міжнародного права, мовиться на сайті відомства.
Важливо Права власності на землю у Криму мають лише росіяни: реакція України
Тому ЄС не визнає цього указу, який є "ще однією спробою примусово інтегрувати незаконно анексований півострів до складу Росії".
Крим є частиною України,
– наголосили у ЄС.
Представники Євросоюзу назвали указ Путіна "ще одним кроком до введення російського громадянства на півострові", яке може призвести до необґрунтованого позбавлення майна.
ЄС очікує, що Росія припинить усі порушення міжнародного права в анексованому Криму.
Раніше указ Володимира Путіна засудили у США.
Що відомо про указ Путіна: головне
Указ опублікували на офіційному порталі російської влади 20 березня. Згідно з ним, право власності на землю в окупованому Криму матимуть лише громадяни РФ.
У документі визначено райони, у яких земельні ділянки не можуть бути у власності росіян:
- Бахчисарайський,
- Джанкойський,
- Кіровський,
- Красноперекопський,
- Ленінський,
- Нижньогірський,
- Роздольненський,
- Сакський,
- Сімферопольський,
- Радянський,
- Чорноморський.
Загалом мовиться про майже всю територію півострова, окупованого Росією у 2014 році.
Важливо! 6 років тому, 18 березня 2014 року, Володимир Путін та самопроголошена "влада" захопленого Криму уклали злочинний договір про прийняття Криму до складу Росії.
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