США засудили Росію через заборону українцям володіти землею в Криму

США засудили скандальний указ Володимира Путіна, який забороняє українцям володіти землею в Криму і надає таке право лише росіянам.

Посольство США в Україні у своєму твітері повідомляє, що такі дії Росії лише підсилюють основу для міжнародних санкцій проти агресора.

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Ми ще раз твердо повторюємо: Крим це Україна,

– наголосили американські дипломати.

Russia's new "decree" restricting ownership of most land in Crimea to Russians simply reinforces the basis for international sanctions. Again we firmly reiterate: #CrimeaIsUkraine — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 26, 2020

Що передбачає скандальний указ Путіна

Указ, датований 20 березня, опублікували на офіційному порталі російської влади. Згідно з ним, право власності на землю в окупованому Криму матимуть лише громадяни РФ.

У документі визначено райони, у яких земельні ділянки не можуть бути у власності людей, що не мають паспорта громадянина Росії:

Бахчисарайський,

Джанкойський,

Кіровський,

Красноперекопський,

Ленінський,

Нижньогірський,

Роздольненський,

Сакський,

Сімферопольський,

Радянський,

Чорноморський.

Загалом мовиться про майже всю територію півострова, окупованого Росією у 2014 році.

Важливо! 6 років тому, 18 березня 2014 року, Володимир Путін та самопроголошена "влада" захопленого Криму уклали злочинний договір про прийняття Криму до складу Росії.

Реакція України