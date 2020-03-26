США засудили Росію через заборону українцям володіти землею в Криму
США засудили скандальний указ Володимира Путіна, який забороняє українцям володіти землею в Криму і надає таке право лише росіянам.
Посольство США в Україні у своєму твітері повідомляє, що такі дії Росії лише підсилюють основу для міжнародних санкцій проти агресора.
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Ми ще раз твердо повторюємо: Крим це Україна,
– наголосили американські дипломати.
Що передбачає скандальний указ Путіна
Указ, датований 20 березня, опублікували на офіційному порталі російської влади. Згідно з ним, право власності на землю в окупованому Криму матимуть лише громадяни РФ.
У документі визначено райони, у яких земельні ділянки не можуть бути у власності людей, що не мають паспорта громадянина Росії:
- Бахчисарайський,
- Джанкойський,
- Кіровський,
- Красноперекопський,
- Ленінський,
- Нижньогірський,
- Роздольненський,
- Сакський,
- Сімферопольський,
- Радянський,
- Чорноморський.
Загалом мовиться про майже всю територію півострова, окупованого Росією у 2014 році.
Важливо! 6 років тому, 18 березня 2014 року, Володимир Путін та самопроголошена "влада" захопленого Криму уклали злочинний договір про прийняття Криму до складу Росії.
Реакція України
- Постійний представник президента України у Криму Антон Кориневич назвав дії окупанта "черговим воєнним злочин окупаційної влади у Криму. Він нагадав, що, згідно з Женевською конвенцією про захист цивільного населення, державі-окупанту забороняється будь-яке знищення майна, що є індивідуальною або колективною власністю.
- Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у коментарі "Крим.Реалії" сказав, що вказівка президента Росії направлена на прискорення колонізації півострова.
- Він упевнений, що над кримчанами, які були змушені взяти російські паспорти після анексії півострова, також нависла загроза вилучення їхніх земель. Чубаров додав, Росія цим указом спробує витиснути з Криму всіх неугодних, закріпити свою військову присутність на півострові й залучити інвестиції, оскільки указ дозволить вилучати будь-яку ділянку.
- Тим часом прокуратура Автономної республіки Крим відкрила кримінальне провадження через указ Путіна щодо права на володіння землею в окупованому Криму.