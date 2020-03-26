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      США осудили Россию за запрет украинцам владеть землей в Крыму

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      США осудили скандальный указ Владимира Путина, запрещающий украинцам владеть землей в Крыму и предоставляющий такое право только россиянам.

      Посольство США в Україні у своєму твітері повідомляє, що такі дії Росії лише підсилюють основу для міжнародних санкцій проти агресора.

      Актуально Права власності на землю у Криму мають лише росіяни: реакція України

      Ми ще раз твердо повторюємо: Крим це Україна,
      – наголосили американські дипломати.

      Що передбачає скандальний указ Путіна

      Указ, датований 20 березня, опублікували на офіційному порталі російської влади. Згідно з ним, право власності на землю в окупованому Криму матимуть лише громадяни РФ.

      У документі визначено райони, у яких земельні ділянки не можуть бути у власності людей, що не мають паспорта громадянина Росії:

      • Бахчисарайський,
      • Джанкойський,
      • Кіровський,
      • Красноперекопський,
      • Ленінський,
      • Нижньогірський,
      • Роздольненський,
      • Сакський,
      • Сімферопольський,
      • Радянський,
      • Чорноморський.

      Загалом мовиться про майже всю територію півострова, окупованого Росією у 2014 році.

      Важливо! 6 років тому, 18 березня 2014 року, Володимир Путін та самопроголошена "влада" захопленого Криму уклали злочинний договір про прийняття Криму до складу Росії.

      Реакція України

      • Постійний представник президента України у Криму Антон Кориневич назвав дії окупанта "черговим воєнним злочин окупаційної влади у Криму. Він нагадав, що, згідно з Женевською конвенцією про захист цивільного населення, державі-окупанту забороняється будь-яке знищення майна, що є індивідуальною або колективною власністю.
      • Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у коментарі "Крим.Реалії" сказав, що вказівка ​​президента Росії направлена на прискорення колонізації півострова.
      • Він упевнений, що над кримчанами, які були змушені взяти російські паспорти після анексії півострова, також нависла загроза вилучення їхніх земель. Чубаров додав, Росія цим указом спробує витиснути з Криму всіх неугодних, закріпити свою військову присутність на півострові й залучити інвестиції, оскільки указ дозволить вилучати будь-яку ділянку.
      • Тим часом прокуратура Автономної республіки Крим відкрила кримінальне провадження через указ Путіна щодо права на володіння землею в окупованому Криму.
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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Крыма Аннексия Крыма Владимир Путин Новости США
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