Права собственности на землю в Крыму имеют только россияне: реакция Украины

Президент России Владимир Путин наделил правом собственности землей в оккупированном Крыму только россиян. Это означает, что люди, не имеющие гражданства РФ, но на законных основаниях до оккупации получили в собственность земельные участки на побережье полуострова, теперь должны их либо продать в течение года, либо получить российский паспорт.

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в фейсбуке назвал действия оккупанта "очередным военным преступлением оккупационной власти в Крыму".

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Он напомнил, что, согласно Женевской конвенции о защите гражданского населения, государству-окупанту запрещается любое уничтожение имущества, являющегося индивидуальной или коллективной собственностью.

Такие действия оккупационных властей могут трактоваться, как нарушение положений о защите права собственности, а именно нарушение права мирно владеть своим имуществом,

– написал Кориневич в фейсбуке.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в комментарии "Крым.Реалии" сказал, что указание президента России направлено на ускорение колонизации полуострова.

Они создают себе якобы правовой механизм, который с их точки зрения, должен создать условия для ускоренного переселения граждан России в Крым. Что им для этого сейчас не хватает? Не хватает ресурсов и земли. В России нет достаточных ресурсов, чтобы обустраивать каждого, кого они хотели переселить. Они хотят создать условия, чтобы россияне сами переселялись. Для этого надо создать рынок дешевой, "свободной" земли,

– пояснил Чубаров.

Он уверен, что над крымчанами, которые были вынуждены взять российские паспорта после аннексии полуострова, также нависла угроза изъятия их земель. Чубаров добавил, Россия этим указом попытается вытеснить из Крыма всех неугодных, закрепить свое военное присутствие на полуострове и привлечь инвестиции, поскольку указ позволит изымать любой участок.

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Тем временем прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство из-за указа Путина относительно права на владение землей в оккупированном Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Прокуратура АР Крым, в рамках уголовного производства, начатого по факту присвоения государственной и частной собственности, в том числе и земельных участков, на временно оккупированной территории полуострова, предоставит правовую оценку указа президента государства-оккупанта от 20 марта 2020 года,

– заявили в Офисе генпрокурора.

Что предусматривает указ Путина: главное

Указ, датированный 20 марта, опубликовали на официальном портале российской власти. Согласно ему, право собственности на землю в оккупированном Крыму будут иметь только граждане РФ.

В документе определены районы, в которых земельные участки не могут быть в собственности людей, не имеющих паспорта гражданина России:

Бахчисарайский,

Джанкойский,

Кировский,

Красноперекопский,

Ленинский,

Нижнегорский,

Раздольненский,

Сакский,

Симферопольский,

Советский,

Черноморский.

В целом говорится о почти всей территории полуострова, оккупированного Россией в 2014 году.

Важно! 6 лет назад, 18 марта 2014 года, Владимир Путин и самопровозглашенная "власть" захваченного Крыма заключили преступный договор о принятии Крыма в состав России.