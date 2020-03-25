17:13
25 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      Права власності на землю у Криму мають лише росіяни: реакція України

      - Читать новость на русском
      Окупований Росією Крим / unsplash.com

      Президент Росії Володимир Путін наділив правом власності землею в окупованому Криму лише росіян. Це означає, що люди, які не мають громадянства РФ, але на законних підставах до окупації отримали у власність земельні ділянки на узбережжі півострова, тепер повинні їх або продати протягом року, або отримати російський паспорт.

      Постійний представник президента України у Криму Антон Кориневич у фейсбуці назвав дії окупанта "черговим воєнним злочин окупаційної влади у Криму.

      Важливо Окупанти Криму відкрили справу проти Чубарова: Прокуратура Криму адекватно відповіла

      Він нагадав, що, згідно з Женевською конвенцією про захист цивільного населення, державі-окупанту забороняється будь-яке знищення майна, що є індивідуальною або колективною власністю.

      Такі дії окупаційної влади можуть трактуватись, як порушення положень щодо захисту права власності, а саме порушення права мирно володіти своїм майном,
      – написав Кориневич у фейсбуці.

      Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у коментарі "Крим.Реалії" сказав, що вказівка ​​президента Росії направлена на прискорення колонізації півострова. 

      Вони створюють собі нібито правовий механізм, який з їхньої точки зору, має створити умови для прискореного переселення громадян Росії до Криму. Що їм для цього зараз не вистачає? Бракує ресурсів і землі. У Росії немає достатніх ресурсів, щоб облаштовувати кожного, кого вони хотіли переселити. Вони хочуть створити умови, щоб росіяни самі переселялися. Для цього треба створити ринок дешевої, "вільної" землі,
      – пояснив Чубаров.

      Він упевнений, що над кримчанами, які були змушені взяти російські паспорти після анексії півострова, також нависла загроза вилучення їхніх земель. Чубаров додав, Росія цим указом спробує витиснути з Криму всіх неугодних, закріпити свою військову присутність на півострові й залучити інвестиції, оскільки указ дозволить вилучати будь-яку ділянку.

      Зверніть увагу Путін заборонив українцям володіти землею в Криму

      Тим часом прокуратура Автономної республіки Крим відкрила кримінальне провадження через указ Путіна щодо права на володіння землею в окупованому Криму. Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

      Прокуратура АР Крим, в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом привласнення державної та приватної власності, зокрема й земельних ділянок, на тимчасово окупованій території півострова, надасть правову оцінку указу президента держави-окупанта від 20 березня 2020 року,
      – заявили в Офісі генпрокурора.

      Що передбачає указ Путіна: головне

      Указ, датований 20 березня, опублікували на офіційному порталі російської влади. Згідно з ним, право власності на землю в окупованому Криму матимуть лише громадяни РФ.

      У документі визначено райони, у яких земельні ділянки не можуть бути у власності людей, що не мають паспорта громадянина Росії:

      • Бахчисарайський,
      • Джанкойський,
      • Кіровський,
      • Красноперекопський,
      • Ленінський,
      • Нижньогірський,
      • Роздольненський,
      • Сакський,
      • Сімферопольський,
      • Радянський,
      • Чорноморський.

      Загалом мовиться про майже всю територію півострова, окупованого Росією у 2014 році.

      Важливо! 6 років тому, 18 березня 2014 року, Володимир Путін та самопроголошена "влада" захопленого Криму уклали злочинний договір про прийняття Криму до складу Росії. 

      Коронавірус з Китаю: останні новини
      сьогодні
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Володимир Путін Новини Росії Новини України Україна – Росія Рефат Чубаров Новини Криму Анексія Криму
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:00 Чому Кремль боїться кримчан
      Віталій Портников
      сьогодні , 15:00 Коронавірус з Куршевеля в Київ: як українські олігархи довідпочивалися
      Юрій Бутусов
      сьогодні , 11:00 Інноваційний сервіс для бізнесу, що може замінити Skype for Business
      24 березня , 10:00 Авто в кредит – дешевше, ніж за повну вартість
      сьогодні , 14:45 Новини про коронавірус 25 березня: в Україні продовжують карантин, захворів принц Чарльз
      Соломія Ніколайчук
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук