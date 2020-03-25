Права власності на землю у Криму мають лише росіяни: реакція України

Президент Росії Володимир Путін наділив правом власності землею в окупованому Криму лише росіян. Це означає, що люди, які не мають громадянства РФ, але на законних підставах до окупації отримали у власність земельні ділянки на узбережжі півострова, тепер повинні їх або продати протягом року, або отримати російський паспорт.

Постійний представник президента України у Криму Антон Кориневич у фейсбуці назвав дії окупанта "черговим воєнним злочин окупаційної влади у Криму.

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Він нагадав, що, згідно з Женевською конвенцією про захист цивільного населення, державі-окупанту забороняється будь-яке знищення майна, що є індивідуальною або колективною власністю.

Такі дії окупаційної влади можуть трактуватись, як порушення положень щодо захисту права власності, а саме порушення права мирно володіти своїм майном,

– написав Кориневич у фейсбуці.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у коментарі "Крим.Реалії" сказав, що вказівка ​​президента Росії направлена на прискорення колонізації півострова.

Вони створюють собі нібито правовий механізм, який з їхньої точки зору, має створити умови для прискореного переселення громадян Росії до Криму. Що їм для цього зараз не вистачає? Бракує ресурсів і землі. У Росії немає достатніх ресурсів, щоб облаштовувати кожного, кого вони хотіли переселити. Вони хочуть створити умови, щоб росіяни самі переселялися. Для цього треба створити ринок дешевої, "вільної" землі,

– пояснив Чубаров.

Він упевнений, що над кримчанами, які були змушені взяти російські паспорти після анексії півострова, також нависла загроза вилучення їхніх земель. Чубаров додав, Росія цим указом спробує витиснути з Криму всіх неугодних, закріпити свою військову присутність на півострові й залучити інвестиції, оскільки указ дозволить вилучати будь-яку ділянку.

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Тим часом прокуратура Автономної республіки Крим відкрила кримінальне провадження через указ Путіна щодо права на володіння землею в окупованому Криму. Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

Прокуратура АР Крим, в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом привласнення державної та приватної власності, зокрема й земельних ділянок, на тимчасово окупованій території півострова, надасть правову оцінку указу президента держави-окупанта від 20 березня 2020 року,

– заявили в Офісі генпрокурора.

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Указ, датований 20 березня, опублікували на офіційному порталі російської влади. Згідно з ним, право власності на землю в окупованому Криму матимуть лише громадяни РФ.

У документі визначено райони, у яких земельні ділянки не можуть бути у власності людей, що не мають паспорта громадянина Росії:

Бахчисарайський,

Джанкойський,

Кіровський,

Красноперекопський,

Ленінський,

Нижньогірський,

Роздольненський,

Сакський,

Сімферопольський,

Радянський,

Чорноморський.

Загалом мовиться про майже всю територію півострова, окупованого Росією у 2014 році.

Важливо! 6 років тому, 18 березня 2014 року, Володимир Путін та самопроголошена "влада" захопленого Криму уклали злочинний договір про прийняття Криму до складу Росії.