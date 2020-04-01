Путин запретил украинцам владеть землей в Крыму: реакция ЕС

Европейский союз осудил указ лидера Кремля Владимира Путина, который запрещает украинцам владеть землей в аннексированном Крыму, а предоставляет такое право исключительно россиянам.

Европейский Союз в очередной раз напомнил, что не признает незаконную аннексию Крыма Россией, что является явным нарушением международного права, говорится на сайте ведомства.

Важно Права собственности на землю в Крыму имеют только россияне: реакция Украины

Поэтому ЕС не признает этот указ, который является "еще одной попыткой принудительно интегрировать незаконно аннексированный полуостров в состав России".

Крым является частью Украины,

– отметили в ЕС.

Представители Евросоюза назвали указ Путина "еще одним шагом к введению российского гражданства на полуострове", которое может привести к необоснованному лишению имущества.

ЕС ожидает, что Россия прекратит все нарушения международного права в аннексированному Крыму.

Ранее указ Владимира Путина осудили в США.

Что известно об указе Путина: главное

Указ опубликовали на официальном портале российской власти 20 марта. Согласно ему, право собственности на землю в оккупированном Крыму будут иметь только граждане РФ.

В документе определены районы, в которых земельные участки не могут быть в собственности россиян:

Бахчисарайский,

Джанкойский,

Кировский,

Красноперекопский,

Ленинский,

Нижнегорский,

Раздольненский,

Сакский,

Симферопольский,

Советский,

Черноморский.

В целом говорится о почти всей территории полуострова, оккупированного Россией в 2014 году.

Важно! 6 лет назад, 18 марта 2014 года, Владимир Путин и самопровозглашенная "власть" захваченного Крыма заключили преступный договор о включении Крыма в состав России.