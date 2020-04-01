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      Путин запретил украинцам владеть землей в Крыму: реакция ЕС

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      ЕС осудил указ Путина / Getty Images

      Европейский союз осудил указ лидера Кремля Владимира Путина, который запрещает украинцам владеть землей в аннексированном Крыму, а предоставляет такое право исключительно россиянам.

      Европейский Союз в очередной раз напомнил, что не признает незаконную аннексию Крыма Россией, что является явным нарушением международного права, говорится на сайте ведомства.

      Важно Права собственности на землю в Крыму имеют только россияне: реакция Украины

      Поэтому ЕС не признает этот указ, который является "еще одной попыткой принудительно интегрировать незаконно аннексированный полуостров в состав России".

      Крым является частью Украины,
      – отметили в ЕС.

      Представители Евросоюза назвали указ Путина "еще одним шагом к введению российского гражданства на полуострове", которое может привести к необоснованному лишению имущества.

      ЕС ожидает, что Россия прекратит все нарушения международного права в аннексированному Крыму.

      Ранее указ Владимира Путина осудили в США.

      Что известно об указе Путина: главное

      Указ опубликовали на официальном портале российской власти 20 марта. Согласно ему, право собственности на землю в оккупированном Крыму будут иметь только граждане РФ.

      В документе определены районы, в которых земельные участки не могут быть в собственности россиян:

      • Бахчисарайский,
      • Джанкойский,
      • Кировский,
      • Красноперекопский,
      • Ленинский,
      • Нижнегорский,
      • Раздольненский,
      • Сакский,
      • Симферопольский,
      • Советский,
      • Черноморский.

      В целом говорится о почти всей территории полуострова, оккупированного Россией в 2014 году.

      Важно! 6 лет назад, 18 марта 2014 года, Владимир Путин и самопровозглашенная "власть" захваченного Крыма заключили преступный договор о включении Крыма в состав России.

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Путин Новости России Украина – Россия Евросоюз Новости Крыма Аннексия Крыма
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