Путин запретил украинцам владеть землей в Крыму: реакция ЕС
Европейский союз осудил указ лидера Кремля Владимира Путина, который запрещает украинцам владеть землей в аннексированном Крыму, а предоставляет такое право исключительно россиянам.
Европейский Союз в очередной раз напомнил, что не признает незаконную аннексию Крыма Россией, что является явным нарушением международного права, говорится на сайте ведомства.
Важно Права собственности на землю в Крыму имеют только россияне: реакция Украины
Поэтому ЕС не признает этот указ, который является "еще одной попыткой принудительно интегрировать незаконно аннексированный полуостров в состав России".
Крым является частью Украины,
– отметили в ЕС.
Представители Евросоюза назвали указ Путина "еще одним шагом к введению российского гражданства на полуострове", которое может привести к необоснованному лишению имущества.
ЕС ожидает, что Россия прекратит все нарушения международного права в аннексированному Крыму.
Ранее указ Владимира Путина осудили в США.
Что известно об указе Путина: главное
Указ опубликовали на официальном портале российской власти 20 марта. Согласно ему, право собственности на землю в оккупированном Крыму будут иметь только граждане РФ.
В документе определены районы, в которых земельные участки не могут быть в собственности россиян:
- Бахчисарайский,
- Джанкойский,
- Кировский,
- Красноперекопский,
- Ленинский,
- Нижнегорский,
- Раздольненский,
- Сакский,
- Симферопольский,
- Советский,
- Черноморский.
В целом говорится о почти всей территории полуострова, оккупированного Россией в 2014 году.
Важно! 6 лет назад, 18 марта 2014 года, Владимир Путин и самопровозглашенная "власть" захваченного Крыма заключили преступный договор о включении Крыма в состав России.
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