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      Юнкер обвинил в "лицемерии" страны ЕС при защите границ

      58 Читати новину українською
      Жан-Клод Юнкер
      Жан-Клод Юнкер / Фото из открытых источников

      Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер обвинил государства Евросоюза в ужасном лицемерии по укреплению европейского пограничного агентства Frontex.

      Об этом он заявил в интервью Welt am Sonntag.

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      "На протяжении более чем двух лет все главы государств и правительств призвали к лучшей защите границ ЕС. А теперь неожиданно со всех сторон раздается беспокойство, что это будет вмешательство в национальный суверенитет, что все движется слишком быстро или цифры слишком высокие, это ужасное лицемерие", – заявил Юнкер.

      По словам Юнкера, самыми громкими критиками есть страны, которые меньше всего вкладывают.

      "Европа не работает следующим образом. Мы должны действовать быстро, и мы к этому готовы", – подчеркнул он.

      Теги: Новости политики Жан-Клод Юнкер Евросоюз
      Источник: 24 Канал
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