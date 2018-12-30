Юнкер обвинил в "лицемерии" страны ЕС при защите границ

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер обвинил государства Евросоюза в ужасном лицемерии по укреплению европейского пограничного агентства Frontex.

Об этом он заявил в интервью Welt am Sonntag.

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"На протяжении более чем двух лет все главы государств и правительств призвали к лучшей защите границ ЕС. А теперь неожиданно со всех сторон раздается беспокойство, что это будет вмешательство в национальный суверенитет, что все движется слишком быстро или цифры слишком высокие, это ужасное лицемерие", – заявил Юнкер.

По словам Юнкера, самыми громкими критиками есть страны, которые меньше всего вкладывают.

"Европа не работает следующим образом. Мы должны действовать быстро, и мы к этому готовы", – подчеркнул он.