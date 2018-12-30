Юнкер звинуватив у "лицемірстві" країни ЄС при захисті кордонів
Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер звинуватив держави Євросоюзу у жахливому лицемірстві щодо зміцнення європейського прикордонного агентства Frontex.
Про це він заявив в інтерв’ю Welt am Sonntag.
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"Протягом більше ніж двох років всі голови держав і урядів закликали до кращого захисту кордонів ЄС. А тепер зненацька з усіх сторін лунають занепокоєння, що це буде втручання в національний суверенітет, що все рухається надто швидко чи цифри зависокі, це жахливе лицемірство", – заявив Юнкер.
За словами Юнкера, найбільш гучнішими критиками є країни, які найменше вкладають.
"Європа не працює таким чином. Ми повинні діяти швидко, і ми до цього готові", – наголосив він.
Джерело: 24 Канал
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