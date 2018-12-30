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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Юнкер звинуватив у "лицемірстві" країни ЄС при захисті кордонів

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      Жан-Клод Юнкер
      Жан-Клод Юнкер / Фото з відкритих джерел

      Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер звинуватив держави Євросоюзу у жахливому лицемірстві щодо зміцнення європейського прикордонного агентства Frontex.

      Про це він заявив в інтерв’ю Welt am Sonntag.

      Читайте також: Великобританію ніхто в ЄС не тримає, – Юнкер

      "Протягом більше ніж двох років всі голови держав і урядів закликали до кращого захисту кордонів ЄС. А тепер зненацька з усіх сторін лунають занепокоєння, що це буде втручання в національний суверенітет, що все рухається надто швидко чи цифри зависокі, це жахливе лицемірство", – заявив Юнкер.

      За словами Юнкера, найбільш гучнішими критиками є країни, які найменше вкладають.

      "Європа не працює таким чином. Ми повинні діяти швидко, і ми до цього готові", – наголосив він.

       

      Теги: Новини політики Євросоюз Жан-Клод Юнкер
      Джерело: 24 Канал
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