У Даниила Ганенко, спортсмена из Черкасс, в октябре 2020 года случился инсульт, который привел к параличу левой части тела. Однако за несколько месяцев парень не только встал на ноги, но и не намерен отказываться от своей цели – завоевать мировое первенство по кикбоксингу.

Сейчас борьба за здоровье до сих пор продолжается. Даниил проходит курс реабилитации и шаг за шагом восстанавливает подвижность каждой ячейки. И хотя он еще совсем юн – парню всего 16 – он стал своеобразным коучем для тех, кто столкнулся с подобными трудностями.

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Любовь с первого знакомства

Знакомство Дани с кикбоксингом состоялось, когда ему было 9 лет.

Я как зашел в спортзал, увидел ринг, увидел как дети занимаются, как они бьют грушу, я с первого взгляда будто влюбился,

– говорит Даня Суспильному.

Поэтому дальше он всецело отдался любимому делу – изнурительные тренировки, соревнования и борьба за различные титулы. Каждый раз побед становилось все больше, а места на полках, где хранятся спортивные награды, все уменьшалось. И их было бы еще больше, если бы не то, что случилось впоследствии.



На международном чемпионате по кикбоксингу, 2019 год / Фото Даниила Ганенко



Даниил и его отец / Фото Даниила Ганенко

Травма – больница – реабилитация

Это произошло в прошлом году на Кубке Украины по кикбоксингу. Даниил мечтал выступать на чемпионате мира среди юниоров, и до этой цели оставался всего один поединок. Все шло замечательно – юноша победил в двух раундах, каждый раз отправляя своего противника в нокдаун.

Он понял, что надо что-то делать и в третьем раунде сделал такой некрасивый удар в затылок,

– рассказывает кикбоксер.

Сразу после поединка Даниилу стало плохо. Уже в больнице родителям парня сообщили страшную новость – у него случился инсульт, который парализовал левую часть тела. Впоследствии выяснилось, что болезнь давно жила в теле юноши и коварно ожидала случая, чтобы громко о себе заявить. Травма на ринге стала именно этой причиной.



Даниилу стало плохо после поединка, 2020 год / Скриншот с видео

Но Даниил не собирался сдаваться. Заручившись поддержкой врачей и родителей, парень делал все, что мог, и даже больше.

Если ему на турнике надо было 2 подтягивания, то он делал 10. Если с ходунками нужно было пройти 3 круга, то он проходил 5 кругов. Уже ночь, люди спят, а он с теми ходунками круги наматывает. Он приходил весь мокрый,

– вспоминает папа Даниила в комментарии UNIKKO TV.

Ежедневный кропотливый и изнурительный труд, как сталь, еще больше закалил несокрушимый дух парня, и уже через достаточно короткий срок реабилитации Даниил имел хорошие результаты, которые удивляли даже медиков.



Реабилитация кикбоксера / Фото Даниила Ганенко

Чтобы поддержать других

Находясь в больнице, Даниил решил вести свой видеоблок потому, что понял о чем рассказать другим. Поэтому он создал на ютюбе канал и первое видео, которое загрузил туда, так и называлось – "Несокрушимый".

В своих публикациях он рассказывает о своей борьбе с болезнью, об успехах и достижениях. Говорит, его цель – донести до тех, кто столкнулся с подобными проблемами, что инсульт – это не приговор.

Сейчас ютюб-канал Дани имеет более полутора тысяч подписчиков. В каждом видео он призывает работать над собой и не сдаваться, показывает тренировки и рассказывает о своем образе жизни.

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Врачи будут рекомендовать Даниилу отказаться от профессионального спорта, но парень имеет другие планы. Он верит, что сможет полностью выздороветь и вернуться к своей привычной жизни.