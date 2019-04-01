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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕТР ПОРОШЕНКО
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕТР ПОРОШЕНКО

      Юный боец ВСУ умер на Донбассе в свой День рождения

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      На Донбассе погиб юный украинский военный
      На Донбассе погиб юный украинский военный / Фото из Twitter

      В зоне проведения Операции Объединенных сил 31 марта скоропостижно скончался 19-летний военный 93-й бригады "Холодный Яр" Вооруженных сил Украины.

      У Дмитрия остановилось серпце прямо на боевом посту, сообщила волонтер из Днепра Карина Загинайко.

      Читайте также: Украинские военные дали достойный отпор оккупантам на Донбассе: 2 боевиков ликвидировано, 6 ранено

      По ее словам, именно 31 марта военному исполнилось 19 лет.

      Сегодня поздравила с Днем рождения, а потом получила сообщение, что все Димки больше нет,
      – рассказала девушка.


      На Донбассе погиб 19-летний военный Дмитрий

      Погибший в зоне ООС боец Дмитрий и волонтер Карина


      Сколько военных погибло на Донбассе?
      С начала открытой российской агрессии против Украины, которая началась пять лет назад на Востоке Украины, погибло 2949 украинских военнослужащих. Только с начала 2019 года в военных действиях погибли почти 20 защитников, еще более сотни получили ранения.

      Среди погибших в войне за 5 лет 219 военных Национальной гвардии Украины. Еще 14 бойцов пропали без вести, а 812 получили ранения.

      Однако, жертвами конфликта на Донбассе стали не только бойцы армии, но и мирное население. В общем, от начала войны были убиты более 3 тысяч гражданских лиц, и еще почти 9 тысяч получили ранения.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Жертвы
      Источник: 24 канал
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