Юный боец ВСУ умер на Донбассе в свой День рождения

В зоне проведения Операции Объединенных сил 31 марта скоропостижно скончался 19-летний военный 93-й бригады "Холодный Яр" Вооруженных сил Украины.

У Дмитрия остановилось серпце прямо на боевом посту, сообщила волонтер из Днепра Карина Загинайко.

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По ее словам, именно 31 марта военному исполнилось 19 лет.

Сегодня поздравила с Днем рождения, а потом получила сообщение, что все Димки больше нет,

– рассказала девушка.



На Донбассе погиб 19-летний военный Дмитрий

Погибший в зоне ООС боец Дмитрий и волонтер Карина



Сколько военных погибло на Донбассе?

С начала открытой российской агрессии против Украины, которая началась пять лет назад на Востоке Украины, погибло 2949 украинских военнослужащих. Только с начала 2019 года в военных действиях погибли почти 20 защитников, еще более сотни получили ранения.



Среди погибших в войне за 5 лет 219 военных Национальной гвардии Украины. Еще 14 бойцов пропали без вести, а 812 получили ранения.



Однако, жертвами конфликта на Донбассе стали не только бойцы армии, но и мирное население. В общем, от начала войны были убиты более 3 тысяч гражданских лиц, и еще почти 9 тысяч получили ранения.