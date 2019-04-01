Юний боєць ЗСУ помер на Донбасі у свій День народження

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил 31 березня раптово помер 19-річний військовий 93-ї бригади "Холодний Яр" Збройних сил України.

У Дмитра зупинилося серпце прямо на бойовому посту, повідомила волонтерка з Дніпра Карина Загинайко.

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За її словами, саме 31 березня військовому виповнилося 19 років.

Сьогодні привітала з Днем народження, а потім отримала повідомлення, що все – Дімки більше немає,

– розповіла дівчина.



На Донбасі загинув 19-річний військовий Дмитро



Загиблий у зоні ООС боєць Дмитро і волонтерка Карина



Скільки військових загинуло на Донбасі?З початку відкритої російської агресії проти України, яка розпочалася п'ять років тому на Сході України, загинули 2949 українських військовослужбовців. Лише з початку 2019 року у військових діях загинули майже 20 захисників, ще понад сотня отримали поранення.



Серед загиблих у війні за 5 років 219 військових Національної гвардії України. Ще 14 бійців зникли безвісти, а 812 отримали поранення.



Проте, жертвами конфлікту на Донбасі стали не лише бійці армії, а й мирне населення. Загалом, від початку війни були вбиті понад 3 тисячі цивільних осіб, та ще майже 9 тисяч отримали поранення.