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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ОЛЕКСАНДР ГВОЗДИК НОВИНИ КРИМУ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ОЛЕКСАНДР ГВОЗДИК НОВИНИ КРИМУ

      Українські військові дали гідну відсіч окупантам на Донбасі: 2 бойовиків ліквідовано, 6 поранено

      81 Читать новость на русском
      Ранкове зведення Операції Об'єднаних сил
      Ранкове зведення Операції Об'єднаних сил / 24 канал

      Російські окупаційні війська на Донбасі за минулу добу 6 разів порушили режим припинення вогню. Тричі – із забороненого мінськими угодами озброєння.

      Так, проросійські окупанти двічі обстріляли позиції українських оборонців з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї поблизу Авдіївки та з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – біля населеного пункту Піски.

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      Окрім того, ворог двічі відкривав вогонь з мінометів калібру 82 міліметри у районі населеного пункту Новотошківське і з мінометів калібру 120 міліметрів – поблизу селища Новолуганське.

      Внаслідок обстрілів двоє українських військовослужбовців отримали поранення.

      Проте українські оборонці дали гідну відсіч окупантам: 30 березня вогнем у відповідь вони знищили двох бойовиків, ще шістьох – поранили.

       

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні сили України
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