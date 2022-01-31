Такое мнение высказал министр обороны Алексей Резников. По его наблюдениям, остров ошибочно записали в Конституции как Автономную Республику.
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"Юридически это могла быть Крымская область. Если бы это была область, никакого "референдума" и парламента Крыма не было бы. Однако история не знает сослагательного наклонения. Имеем то, что имеем", – подчеркнул Резников.
Резников: Захват админзданий не повторится
Министр обороны отметил, что россияне "взяли" Крым прагматично. Все из-за слабости Украины, отсутствия стабильной центральной власти и возможности играть в игрушку под названием "референдум".
Крым им легко дался, потому что Запад позволил им это сделать. Сейчас уже так не получится,
– отметил он.
Также Резников добавил, что в Кремле хотят быть уверены, что часть население будет встречать их с цветами на улицах. Для этого требуется внутренний дисбаланс.
"То, что произошло в Донецке и Луганске, когда оккупанты захватывали админздания, уже не повторится. Страна изменилась. Ни в Харькове, ни в Сумах, ни Чернигове, ни где-либо никто не даст это сделать", – убежден глава Минобороны.
Последние заявления Резникова: кратко
- Резников заявил, что есть определенные государства, которые тайком от России помогают Украине вооружением. Возможно, когда-нибудь министерство и обнародует их.
- Министр обороны прокомментировал возможную агрессию против Украины с белорусской территории. Он считает, что все же самая большая угроза таки подстерегает возле восточной украинской границы.
- Глава Минобороны также рассказал, что все новое оружие зарубежные партнеры дали Украине добровольно. Никаких финансовых или политических обязательств не было.
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