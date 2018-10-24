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      Юридическая компания "Возмещение" помогает людям, пострадавшим в ДТП

      Новая тема 14 Читати новину українською

      Помогут со страховыми выплатами. Украинцы, пострадавшие в ДТП, могут рассчитывать на надлежащую компенсацию.

      Получать возмещение уже шесть лет помогает юридическая компания "Возмещение", которая является представительством международной фирмы "Вотум ЭС-А". Здесь юристы берутся за все случаи аварий.

      "Мы сосредотачиваемся только на одном направлении. В связи с этим, наши работники становятся экспертами в этой области – в области получения возмещений. Второе – это то, что беремся мы не только за смертельные случаи, но и случаи, где люди получили телесные повреждения или имущественные убытки. Работаем на полную до момента получения возмещений в полном объеме, даже если дело является незначительным. Для нас важна репутация нашей кампании", – сказал Виктор Тарасов, в.а. генерального директора юридической компании "Возмещения".

      Наталя Пилипяк три года назад вблизи Шегинь попала с сыном в тяжелое ДТП. Женщина на лечении до сих пор. Сменила не одну юридическую фирму, чтобы получить возмещение материального и морального вреда. Успешным оказалось сотрудничество с компанией "Возмещение".

      "Одна компания взялась за дело, но даже трети нам не вернула всех средств, которые мы потратили на лечение. Нашим случаем заинтересовалась юридическая фирма "Возмещение", которая находится в Львове, которая действительно мне помогла возместить в полном объеме лечение и моральные мои убытки", – рассказала пострадавшая в ДТП Наталя Пилипяк.

      С 2005 года помощью компании воспользовались более 250 тыс. клиентов.

      Также компания помогает украинцам, которые в Польше стали жертвами несчастных случаев на производстве или в сельском хозяйстве. Клиенты компании "Возмещение" могут улучшить состояние своего здоровья в реабилитационном центре "VOTUM" во Львове и в Ивано-Франковске.

      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП
      Источник: 24 Канал
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