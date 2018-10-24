Юридична компанія "Відшкодування" допомагає людям, які постраждали в ДТП

Зарадять із страховими виплатами. Українці, які постраждали у ДТП, можуть розраховувати на належну компенсацію.

Отримувати відшкодування вже шість років допомагає юридична компанія "Відшкодування", яка є представництвом міжнародної фірми "Вотум ЕС-А". Тут юристи беруться за усі випадки автопригод.

"Ми зосереджуємося лише на одному напрямку. У зв’язку з цим, наші працівники стають експертами в цій галузі – в галузі отримання відшкодувань. Другий – це те, що беремося не лише за смертельні випадки, але і за випадки, де люди зазнали тілесних ушкоджень чи майнових збитків Працюємо на повну до моменту отримання відшкодувань в повному обсязі, навіть якщо справа є незначна. Для нас важлива репутація нашої кампанії", – сказав Віктор Тарасов, в.о. генерального директора юридичної компанії "Відшкодування".

Наталя Пилип’як три роки тому поблизу Шегинь потрапила із сином у важку ДТП. Жінка на лікуванні і досі. Змінила не одну юридичну фірму, щоб отримати відшкодування матеріальної та моральної шкоди. Успішною виявилась співпраця з компанією "Відшкодування".

"Одна компанія взялася за справу, але навіть третини нам не повернула всіх коштів, які ми витратили на лікування. Нашим випадком зацікавилася юридична фірма "Відшкодування", яка знаходиться у Львові, яка дійсно мені допомогла відшкодувати в повному обсязі лікування та моральні мої збитки", – розповіла постраждала у ДТП Наталя Пилип’як.

З 2005 року допомогою компанії скористались понад 250 тисяч клієнтів.

Також компанія допомагає українцям, які у Польщі стали жертвами нещасних випадків на виробництві чи у сільському господарстві. Клієнти компанії "Відшкодування" мають змогу поліпшити стан свого здоров’я у реабілітаційному центрі VOTUM у Львові та в Івано-Франківську.