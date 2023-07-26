Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Владимир Фесенко. По его словам, также есть вопросы к Аристову с точки зрения морали, потому что во время войны политики не могут себе позволять такой отдых.

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"Это вопрос антикоррупционных органов. Конкретный факт, который можно расследовать. Надо разобраться, действительно ли есть реальные "чистые" доходы для такого путешествия. Если он бизнесмен и деньги у него были, то нет вопросов. Есть только моральная проблема", – считает политолог.

"Политики расслабились"

Фесенко отметил, что сейчас многие политики забыли о войне, живут спокойную жизнь и позволяют себе такой отдых. Однако война создает много ограничений, прежде всего моральных.

Думаю, что значительная часть депутатов, особенно из фракции "Слуга народа" уже понимают, что не будут в следующем парламенте, даже в избирательном списке. Поэтому они расслабились и позволяют себе вещи, которые профессиональный политик, особенно во время войны, позволить не может,

– сказал он.

Впервые такая ситуация возникла в январе 2023 года, когда был уволен заместитель генпрокурора Алексей Симоненко. Он отдыхал в Марбелье в Испании.

Обратите внимание! Народные избранники от партии "Слуга народа" далеко не в первый раз попадают в скандал. Недавно депутат от этой политсилы Людмила Марченко вместе со своей помощницей получили подозрения от НАБУ и САП за коррупционную схему, позволяющую военнообязанным мужчинам выезжать за границу.

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