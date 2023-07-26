Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Володимир Фесенко. За його словами, також є питання до Арістова з точки зору моралі, бо під час війни політики не можуть собі дозволяти такий відпочинок.

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"Це питання антикорупційних органів. Конкретний факт, який можна розслідувати. Треба розібратися, чи дійсно є реальні "чисті" доходи для такої подорожі. Якщо він бізнесмен та гроші у нього були, то нема питань. Є лише моральна проблема", – вважає політолог.

"Політики розслабились"

Фесенко зазначив, що зараз багато політиків забули про війну, живуть спокійне життя та дозволяють собі такий відпочинок. Однак війна створює багато обмежень, насамперед – моральних.

Думаю, що значна частина депутатів, особливо з фракції "Слуга народу", вже розуміють, що не будуть у наступному парламенті, навіть у виборчому списку. Тому вони розслабились та дозволяють собі речі, які професійний політик, особливо під час війни, дозволити не може,

– сказав він.

Вперше така ситуація виникла у січні 2023 року, коли звільнили заступника генпрокурора Олексія Симоненка. Він відпочивав у Марбельї, що в Іспанії.

Зверніть увагу! Народні обранці від партії "Слуга народу" далеко не вперше потрапляють у скандал. Нещодавно депутатка від цієї політсили Людмила Марченко разом зі своєю помічницею отримали підозри від НАБУ та САП за корупційну схему, яка дозволяла військовозобов'язаним чоловікам виїжджати за кордон.

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