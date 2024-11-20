Новое видео обнародовал журналист Юрий Бутусов. По данным Цензор Нет, это уже второй случай за последний месяц, когда украинские защитники жалуются, что боеприпасы от этого производителя – низкого качества, сообщает 24 Канал.

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Журналист отмечает, что после огласки из военного подразделения часть мин забрали на склад для расследования, в чем причина несрабатывания. Но, пока идет расследование, другие подразделения вынуждены использовать бракованные мины от "Укроборонпрома", которые не срабатывают.

Одну партию забрали, но еще такая же партия с браком осталась. И эти мины нужно немедленно забрать. Нужно не просто забрать, нужно понять, кто и как планировал производство таких мин, кто и как отвечает за качество,

– отмечает Бутусов.

Бутусов показал кадры с бракованными минами: смотрите видео

Стоит отметить, что проблема не только в "Укроборонпроме". До сих пор нет реакции и от Министерства обороны Украины, которое, не выяснив причины, почему предприятие украинского ОПК выпускает некачественную продукцию, продолжает контрактовать мины на миллиарды гривен, не проверяет качество продукции, продолжает принимать и поставлять на фронт бракованные мины. И эта проблема системная и, судя по всему, довольно масштабная.

"Кто отвечает за военную приемку из военных руководителей. Почему такие мины без проверки качества передали в военные подразделения, и на это надо обратить внимание, дать правовую оценку", – констатирует Бутусов.