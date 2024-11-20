В Украине обновили правила перевода военнослужащих между подразделениями, и теперь этот процесс стал быстрее и удобнее. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на заместителя министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерину Черногоренко.

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Что известно о новой процедуре в Армия+

Военные могут менять место службы через цифровую систему, без необходимости согласования с командирами в большинстве случаев.

По словам заместителя министра, военные имеют возможность подавать рапорты через платформу Армия+, что позволяет значительно сократить время рассмотрения. В среднем на принятие решения тратится до 72 часов. В случае отказа военнослужащий получит четкое объяснение причин.

Обратите внимание! Нововведения охватывают перевод из тыловых частей в боевые, между боевыми подразделениями, а также из боевых в тыловые при наличии медицинских рекомендаций от ВВК. Система обеспечивает прямую связь военнослужащего с кадровым центром ВСУ, что исключает задержки из-за административных процедур.

Как отметила Черногоренко, в случае необходимости согласования с командиром кадровый центр самостоятельно занимается решением этого вопроса, обеспечивая максимально быстрый результат в интересах военного.

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