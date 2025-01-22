Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Ґрати". Печерский районный суд Киева отправил его под домашний арест на два месяца.

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Суд избрал меру пресечения для Галушкина

Он фигурирует в деле о ненадлежащей обороне Харьковской области в 2024 году, из-за чего российские войска смогли захватить часть территории Липецкой сельской общины.

Государственное бюро расследований подозревает Галушкина в халатном отношении к военной службе, что привело к потерям среди личного состава и вооружения, а также сорвало оборону государственной границы в его зоне ответственности.

Генерал может выйти на свободу под залог в пять миллионов гривен. В то же время суд избрал меру пресечения и экс-командиру 415-го батальона Илье Лапину, которому объявлены аналогичные подозрения.

Защита Галушкина настаивает на его невиновности и будет обжаловать решение суда, поскольку генерал не признает своей вины.