Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Сначала суд рассмотрел вопрос избрания меры пресечения для подозреваемого полковника Ильи Лапина.

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Прокурор ходатайствовал, чтобы заседание было закрытым из-за государственной тайны в материалах. Судья приняла соответствующее решение.

Удовлетворили и ходатайство прокурора о содержании подозреваемого под стражей.

По словам самого Лапина, сейчас он работает волонтером. Его защитник Юрий Кривко сообщил, что будет подавать апелляцию.

Мой подзащитный в зале суда пытался доказать, что он делал все хорошее и хорошее, чтобы спасти жизни людей. Он отвел с определенного боевого участка людей, считая, что надо спасти их жизни. Это было 10 мая 2024 года. Практически это не отступление, а манёвр,

– сказал адвокат.

После началось заседание по мере пресечения комбату Юрию Галушкину. Суд принял решение провести закрытое заседание.