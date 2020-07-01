Задерживали на непонятном языке: Грымчак будет судиться с Украиной в Европейском суде
Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак, которого подозревают в мошенничестве и подстрекательстве к передаче взятки должностным лицам, подал иск против Украины.
Адвокат Грымчака Дмитрий Мельник в фейсбуке сообщил, что Европейский суд по правам человека открыл дело по иску бывшего заместителя министра.
Ранее Дело Грымчака передали в суд
Дело касается нарушений пункта 1 и пункта 2 статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.
О чем говорится в указанных пунктах?
Статья 5 – право на свободу и личную неприкосновенность. Пункт 1 касается того, что каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.
Пункт 2 звучит так: "Каждый, кто арестован, должен быть незамедлительно проинформирован на понятном ему языке о причинах его ареста и любом обвинении, выдвинутом против него".
Дмитрий Мельник также опубликовал соответствующий документ от секретариата ЕСПЧ от 2 июня.
Документ от секретариата ЕСПЧ / фото с Фейсбука Дмитрия Мельника
Дело против Грымчака: кратко о главном
- 14 августа 2019 года детективы НАБУ вместе с Генпрокуратурой и СБУ задержали Грымчака и его помощника Игоря Овдиенко по подозрению в вымогательстве части взятки в размере 480 тысяч долларов.
- Суд избрал ему меру пресечения – Грымчак должен был находиться в СИЗО 60 дней или же мог выйти под залог в 6 миллионов гривен.
- Впоследствии ГПУ сняла с чиновника подозрение в мошенничестве и предъявила ему подозрение в злоупотреблении влиянием.
- 30 января 2020 года Юрий Грымчак вышел из Лукьяновского СИЗО Киева под круглосуточный домашний арест.
- С апреля 2020 года он находится под ночным домашним арестом.
- Грымчаку и его сообщникам грозит от 5 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
- САП передала дело Юрия Грымчака в суд 22 мая 2020 года.