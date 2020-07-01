Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак, которого подозревают в мошенничестве и подстрекательстве к передаче взятки должностным лицам, подал иск против Украины.

Адвокат Грымчака Дмитрий Мельник в фейсбуке сообщил, что Европейский суд по правам человека открыл дело по иску бывшего заместителя министра.

Ранее Дело Грымчака передали в суд

Дело касается нарушений пункта 1 и пункта 2 статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.

О чем говорится в указанных пунктах?

Статья 5 – право на свободу и личную неприкосновенность. Пункт 1 касается того, что каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.

Пункт 2 звучит так: "Каждый, кто арестован, должен быть незамедлительно проинформирован на понятном ему языке о причинах его ареста и любом обвинении, выдвинутом против него".

Дмитрий Мельник также опубликовал соответствующий документ от секретариата ЕСПЧ от 2 июня.



Документ от секретариата ЕСПЧ / фото с Фейсбука Дмитрия Мельника

Дело против Грымчака: кратко о главном