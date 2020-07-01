Затримували незрозумілою мовою: Гримчак буде судитися з Україною у Європейському суді
Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак, якого підозрюють у шахрайстві та підбурюванні до передачі хабаря посадовцям, подав позов проти України.
Адвокат Гримчака Дмитро Мельник у фейсбуці повідомив, що Європейський суд з прав людини вже відкрив справу за позовом ексзаступника міністра.
Раніше Справу Гримчака передали до суду
Справа стосується порушень пункту 1 та пункту 2 статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
Про що мовиться у зазначених пунктах?
Стаття 5 – про право на свободу та особисту недоторканність. Пункт 1 стосується того, що кожен має право на свободу та особисту недоторканність.
Пункт 2 звучить так: "Кожен, кого заарештовано, має бути негайно поінформований зрозумілою для нього мовою про підстави його арешту і про будь-яке обвинувачення, висунуте проти нього".
Дмитро Мельник також опублікував відповідний документ від секретаріату ЄСПЛ від 2 червня.
Документ від секретаріату ЄСПЛ / Фото з фейсбуку Дмитра Мельника
Справа проти Гримчака: коротко про головне
- 14 серпня 2019 року детективи НАБУ разом з Генпрокуратурою та СБУ затримали Гримчака та його помічника Ігоря Овдієнка за підозрою у вимаганні часини хабаря у розмірі 480 тисяч доларів.
- Суд обрав йому запобіжний захід – Гричак мав перебувати в СІЗО 60 днів або ж міг вийти під заставу у 6 мільйонів гривень.
- Згодом ГПУ зняла з чиновника підозру в шахрайстві і пред'явила йому підозру у зловживанні впливом.
- 30 січня 2020 року Юрій Гримчак вийшов із Лук'янівського СІЗО Києва під цілодобовий домашній арешт.
- Від квітня 2020 року він перебуває під нічним домашнім арештом.
- Гримчаку та його спільнику загрожує від 5 до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна.
- САП передала справу Юрія Гримчака до суду 22 травня 2020 року.