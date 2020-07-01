Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак, якого підозрюють у шахрайстві та підбурюванні до передачі хабаря посадовцям, подав позов проти України.

Адвокат Гримчака Дмитро Мельник у фейсбуці повідомив, що Європейський суд з прав людини вже відкрив справу за позовом ексзаступника міністра.

Раніше Справу Гримчака передали до суду

Справа стосується порушень пункту 1 та пункту 2 статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Про що мовиться у зазначених пунктах?

Стаття 5 – про право на свободу та особисту недоторканність. Пункт 1 стосується того, що кожен має право на свободу та особисту недоторканність.

Пункт 2 звучить так: "Кожен, кого заарештовано, має бути негайно поінформований зрозумілою для нього мовою про підстави його арешту і про будь-яке обвинувачення, висунуте проти нього".

Дмитро Мельник також опублікував відповідний документ від секретаріату ЄСПЛ від 2 червня.



Документ від секретаріату ЄСПЛ / Фото з фейсбуку Дмитра Мельника

Справа проти Гримчака: коротко про головне