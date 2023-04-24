За минувшие сутки украинские военные уничтожили немало вражеских беспилотников, в том числе "Мерлин", "Орлан", "Ланцет". Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона отметил, что именно БПЛА "Ланцет" раньше не удавалось уничтожать в таком количестве, однако сейчас наши бойцы уже привыкли.

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Чем обусловлен такой результат

В первую очередь, по словам Игната, такая эффективность наших бойцов возможна благодаря улучшению их навыков и новейшего вооружения.

Это все опыт, навыки и новые средства умножить на огромное желание людей развиваться на фронте. Есть действительно люди, имеющие большой опыт и ищут новые методы противодействия. Вооружение, которое применяется в Украине, как ни крути, – все новейшее,

– говорит Игнат.

Спикер отметил, что нигде такой практики в мире нет. Украинские защитники и отечественное производство приспосабливаются к реалиям современной войны. К слову, даже банальные квадрокоптеры, с которых сбрасывают гранаты – это тоже изобретение этой войны.

Помогут ли Украине американские системы С-UAS

Здесь следует напомнить, что в Пентагоне недавно сообщили о передаче 10 мобильных ракетных комплексов с лазерной наводкой С-UAS, которые помогут ВСУ бороться с враждебными БПЛА.

Однако представитель Воздушных сил подчеркнул, что эти системы – это комплексы малого радиуса действия. Тем не менее, эффективность мобильных огневых групп, вооруженных стрелковым оружием, пулеметами, устройствами ночного видения, тепловизионного оборудования, оптикой, прожекторами и лазерами значительно увеличивается.

Игнат рассказал, что даже радиотехническая бригада, задачей которой является отслеживание, во время недавней атаки уничтожила половину вражеских дронов.

Обратите внимание! По данным Генштаба ВСУ по состоянию на утро 24 апреля, с начала полномасштабной войны украинские защитники уже сбили по меньшей мере 2 413 российских беспилотников оперативно-тактического уровня.