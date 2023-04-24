За минувшие сутки украинские военные уничтожили немало вражеских беспилотников, в том числе "Мерлин", "Орлан", "Ланцет". Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона отметил, что именно БПЛА "Ланцет" раньше не удавалось уничтожать в таком количестве, однако сейчас наши бойцы уже привыкли.
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Чем обусловлен такой результат
В первую очередь, по словам Игната, такая эффективность наших бойцов возможна благодаря улучшению их навыков и новейшего вооружения.
Это все опыт, навыки и новые средства умножить на огромное желание людей развиваться на фронте. Есть действительно люди, имеющие большой опыт и ищут новые методы противодействия. Вооружение, которое применяется в Украине, как ни крути, – все новейшее,
– говорит Игнат.
Спикер отметил, что нигде такой практики в мире нет. Украинские защитники и отечественное производство приспосабливаются к реалиям современной войны. К слову, даже банальные квадрокоптеры, с которых сбрасывают гранаты – это тоже изобретение этой войны.
Помогут ли Украине американские системы С-UAS
Здесь следует напомнить, что в Пентагоне недавно сообщили о передаче 10 мобильных ракетных комплексов с лазерной наводкой С-UAS, которые помогут ВСУ бороться с враждебными БПЛА.
Однако представитель Воздушных сил подчеркнул, что эти системы – это комплексы малого радиуса действия. Тем не менее, эффективность мобильных огневых групп, вооруженных стрелковым оружием, пулеметами, устройствами ночного видения, тепловизионного оборудования, оптикой, прожекторами и лазерами значительно увеличивается.
Игнат рассказал, что даже радиотехническая бригада, задачей которой является отслеживание, во время недавней атаки уничтожила половину вражеских дронов.