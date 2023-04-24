За минулу добу українські військові знищили чимало ворожих безпілотників, серед них: "Мерлін", "Орлан", "Ланцет". Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону зазначив, що саме БпЛА "Ланцет" раніше не вдавалось знищувати в такій кількості, однак зараз наші бійці вже призвичаїлися.

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Чим зумовлений такий результат

Насамперед, за словами Ігната, така ефективність наших бійців можлива завдяки покращенню їхніх навичок та новітнього озброєння.

Це все досвід, навички та новітні засоби помножити на величезне бажання людей розвиватись на фронті. Є дійсно люди, які мають великий досвід і шукають нові методи протидії. Озброєння, яке застосовується в Україні, як не крути, – все новітнє,

– каже Ігнат.

Речник зауважив, що ніде такої практики у світі немає. Українські захисники й вітчизняне виробництво пристосовуються до реалій сучасної війни. До слова, навіть банальні квадрокоптери, з яких скидають гранати – це теж винахід цієї війни.

Чи допоможуть Україні американські системи С-UAS

Тут варто нагадати, що у Пентагоні нещодавно повідомили про передання 10 мобільних ракетних комплексів із лазерним наведенням С-UAS, які допоможуть ЗСУ боротися з ворожими БПЛА.

Однак речник Повітряних сил наголосив, що ці системи – це комплекси малого радіуса дії. Попри це, ефективність мобільних вогневих груп, озброєних стрілецькою зброєю, кулеметами, пристроями нічного бачення, тепловізійного обладнання, оптикою, прожекторами та лазерами, значно збільшується.

Ігнат розповів, що навіть радіотехнічна бригада, завданням якої є відстеження, під час нещодавньої атаки знищила половину ворожих дронів.

Зверніть увагу! За даними Генштабу ЗСУ станом на ранок 24 квітня, від початку повномасштабної війни українські захисники вже збили щонайменше 2 413 російських безпілотників оперативно-тактичного рівня.