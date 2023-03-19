О роли украинской авиации в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, авиация играет немаловажную роль.

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Украинские истребители не давали врагу лететь дальше

Он рассказал, что в начале вторжения Россия атаковала Украину многочисленными ударными группами самолетов. Наши истребители перехватывали вражеские самолеты.

Особенно с начала полномасштабного вторжения, когда россияне начали атаковать Украину по численным ударным группам самолетов. В частности, их перехватывали наши истребители. Россияне, когда видели, что на них летят наши ребята, фактически не вступали в бой, а пускали ракеты с большого расстояния и уходили. Сближаться им и не надо, потому что технологически преобладают,

– сказал Игнат.

Спикер объяснил, что одной из основных задач нашей истребительной авиации было не дать врагу лететь дальше и оттеснить под действие нашего ЗРК.

"Иногда отходили так, что попадали в зону поражения нашей ПВО. В конце концов, это была одна из основных задач истребительной авиации Воздушных Сил – не дать врагу лететь дальше и оттеснить его под действие наших ЗРК", – отметил Игнат.

Он рассказал, что из-за того, что в Украине авиапарк состоит из советских типов самолетов, это усложняло отработку по врагу в воздухе.

"Для того чтобы отработать по противнику, нашим летчикам нужно сближаться на минимальное расстояние, пускать ракету и подсвечивать цель радаром, пока она не попадет. Врагу же достаточно увидеть наш самолет более чем за 100 километров и пустить ракету с активной головкой самонаведения. Таких ракет у нас, к сожалению, нет", – резюмировал Игнат.

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