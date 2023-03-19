О роли украинской авиации в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, авиация играет немаловажную роль.
Узнайте больше Какие ракеты может сбивать Украина и для чего нам F-16: интервью с Юрием Игнатом
Украинские истребители не давали врагу лететь дальше
Он рассказал, что в начале вторжения Россия атаковала Украину многочисленными ударными группами самолетов. Наши истребители перехватывали вражеские самолеты.
Особенно с начала полномасштабного вторжения, когда россияне начали атаковать Украину по численным ударным группам самолетов. В частности, их перехватывали наши истребители. Россияне, когда видели, что на них летят наши ребята, фактически не вступали в бой, а пускали ракеты с большого расстояния и уходили. Сближаться им и не надо, потому что технологически преобладают,
– сказал Игнат.
Спикер объяснил, что одной из основных задач нашей истребительной авиации было не дать врагу лететь дальше и оттеснить под действие нашего ЗРК.
"Иногда отходили так, что попадали в зону поражения нашей ПВО. В конце концов, это была одна из основных задач истребительной авиации Воздушных Сил – не дать врагу лететь дальше и оттеснить его под действие наших ЗРК", – отметил Игнат.
Он рассказал, что из-за того, что в Украине авиапарк состоит из советских типов самолетов, это усложняло отработку по врагу в воздухе.
"Для того чтобы отработать по противнику, нашим летчикам нужно сближаться на минимальное расстояние, пускать ракету и подсвечивать цель радаром, пока она не попадет. Врагу же достаточно увидеть наш самолет более чем за 100 километров и пустить ракету с активной головкой самонаведения. Таких ракет у нас, к сожалению, нет", – резюмировал Игнат.
Украине нужны современные истребители
- Юрий Игнат неоднократно отмечал, что Украине нужны американские многоцелевые истребители F-16. Этот тип самолета позволит Украине заменить едва ли не весь свой авиапарк.
- По словам Игната, такие самолеты, как МиГ и Су, которые есть в Украине, не могут эффективно справиться с крылатыми ракетами и "Шахидами". Он отмечает, что хотя это иногда возможно, это скорее исключение, чем правило, поскольку эффективность этих самолетов очень низкая.
- Игнат подчеркнул, что МиГ-29 является устаревшим самолетом по сравнению с модернизированными истребителями России.
- Решение по передаче F-16 зависит от США, поскольку это самолет именно американского производства. В настоящее время президент США Джо Байден возразил поставки Украине истребителей со стороны Америки, но не комментировал вопрос их реэкспорта.