Про роль української авіації в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, авіація відіграє важливу роль.
Дізнайтесь більше Які ракети може збивати Україна та для чого нам F-16: інтерв'ю з Юрієм Ігнатом
Українські винищувачі не давали ворогу летіти далі
Він розповів, що на початку вторгнення Росія атакувала Україну чисельними ударними групами літаків. Наші винищувачі перехоплювали ворожі літаки.
Особливо з початку повномасштабного вторгнення, коли росіяни почали атакувати Україну чисельними ударними групами літаків. Зокрема їх перехоплювали наші винищувачі. Росіяни, коли бачили, що на них летять наші хлопці, фактично не вступали в бій, а пускали ракети з великої відстані й відходили. Зближатися їм і не треба, бо технологічно переважають,
– сказав Ігнат.
Речник пояснив, що одне із основних завдань нашої винищувальної авіації було не дати ворогу летіти далі й відтіснити під дію нашого ЗРК.
"Іноді відходили так, що потрапляли в зону ураження нашої ППО. Зрештою, це було одне із основних завдань винищувальної авіації Повітряних Сил – не дати ворогу летіти далі й відтіснити його під дію наших ЗРК", – зазначив Ігнат.
Він розповів, що через те, що в України авіапарк складається з радянських типів літаків, це ускладнювало відпрацювання по ворогу в повітрі.
"Для того, щоб відпрацювати по противнику, нашим льотчикам потрібно зближатися на мінімальну відстань, пускати ракету і підсвічувати ціль радаром, допоки вона не влучить. Ворогу ж достатньо побачити наш літак більше ніж за 100 кілометрів і пустити ракету з активною головкою самонаведення. Таких ракет у нас, на жаль, немає", – резюмував Ігнат.
Україні потрібні сучасні винищувачі
- Юрій Ігнат неодноразово наголошував, що Україні потрібні американські багатоцільові винищувачі F-16. Цей тип літака дозволить України замінити ледь не весь свій авіапарк.
- За словами Ігната, такі літаки як МіГ і Су, які є в Україні, не можуть ефективно впоратися з крилатими ракетами і "Шахідами". Він зазначає, що хоча це іноді можливо, це скоріше виняток, аніж правило, оскільки ефективність цих літаків дуже низька.
- Ігнат наголосив, що МіГ-29 є застарілим літаком порівняно з модернізованими винищувачами, які має Росія.
- Рішення щодо передачі F-16 залежить від США, оскільки цей літак саме американського виробництва. Наразі президент США Джо Байден заперечив постачання Україні винищувачів з боку Америки, але не коментував питання їх реекспорту.