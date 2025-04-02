Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издательство "Учебники и пособия", в котором работал покойный. Тело бойца уже вернули в родной Тернополь, чин захоронения состоится 3 апреля в 11:00.

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Что известно о воине

Юрий родился 1 мая 1997 года в Тернополе, где и закончил Тернопольскую СОШ № 18. Затем защитник учился в Техническом колледже, позже – в Тернопольском национальном политехническом университете имени Ивана Пулюя по специальности "Прикладная механика (сварка)".

В ряды ВСУ Юрия мобилизовали в июне 2024 года, он стал оператором БпЛА.

Жизнь Юрия Ясинского оборвалась очень рано, и эту боль не утолить. Скорбим вместе с родителями, которые потеряли единственного сына, и низко склоняем головы в скорби... Почет и вечная память Герою, который отдал свою молодую жизнь, защищая родную землю и каждого из нас,

– написали в издательстве.

Напомним, недавно Тернополь прощался с еще одним героем – 31-летним Андреем Луциком. Воин был работником отдела творческой самореализации и воспитания Западноукраинского национального университета.