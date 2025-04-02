Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на видавництво "Підручники і посібники", у якому працював покійний. Тіло бійця вже повернули до рідного Тернополя, чин поховання відбудеться 3 квітня о 11:00.

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Що відомо про воїна

Юрій народився 1 травня 1997 року в Тернополі, де й закінчив Тернопільську ЗОШ № 18. Згодом захисник навчався в Технічному коледжі, пізніше – у Тернопільському національному політехнічному університеті імені Івана Пулюя за спеціальністю "Прикладна механіка (зварювання)".

До лав ЗСУ Юрія мобілізували в червні 2024 року, він став оператором БпЛА.

Життя Юрія Ясінського обірвалося дуже рано, і цей біль не вгамувати. Сумуємо разом з батьками, які втратили єдиного сина, та низько схиляємо голови в скорботі… Шана і вічна пам’ять Герою, який віддав своє молоде життя, захищаючи рідну землю та кожного з нас,

– написали у видавництві.

Нагадаємо, нещодавно Тернопіль прощався зі ще одним героєм – 31-річним Андрієм Луциком. Воїн був працівником відділу творчої самореалізації та виховання Західноукраїнського національного університету.