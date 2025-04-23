Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на NV. Журналист и исполнительный продюсер Общественного Юрий Макаров впервые после нападения 16 апреля появился на публике.

Читайте также От символа украинского телевидения до жертвы покушения: все, что известно о Юрии Макарове

Макаров о восстановлении после нападения

Макаров пришел на допремьерный показ фильма “Вальс с системой” в Киеве.

Меня выпустили из больницы через неделю после активного "причинения добра". Это было трогательно и, насколько я могу судить, эффективно. Неделю назад я выглядел иначе и чувствовал себя принципиально иначе. Своим ходом [пришел] и как будто ничего не болит,

– сказал он.

По его словам, в больнице рядом с ним круглосуточно был полицейский пост, но после выписки охраны ему не предоставили.

Как идет расследование, [мне] неизвестно... К следствию привлечено фантастическое количество народа... Подождем [результатов работы следствия],

– отметил журналист.

В комментарии Общественному Макаров также подчеркнул: “Я не связываю нападение со своей журналистской деятельностью.”

Напомним, что 16 апреля на Юрия Макарова совершено нападение в Киеве. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. По информации полиции, злоумышленник скрылся с места происшествия. Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что взял расследование под личный контроль.