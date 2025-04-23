Про це розповідає 24 Канал з посиланням на NV. Журналіст і виконавчий продюсер Суспільного Юрій Макаров уперше після нападу 16 квітня зʼявився на публіці.

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Макаров про відновлення після нападу

Макаров прийшов на допрем'єрний показ фільму “Вальс із системою” в Києві.

Мене випустили з лікарні через тиждень після активного "причінєнія добра". Це було зворушливо і, наскільки я можу судити, ефективно. Тиждень тому я мав інший вигляд і почувався принципово інакше. Своїм ходом [прийшов] і наче нічого не болить,

– сказав він.

За його словами, в лікарні поруч із ним цілодобово був поліцейський пост, але після виписки охорони йому не надали.

Як іде розслідування, [мені] невідомо… До слідства залучена фантастична кількість народу… Дочекаймось [результатів роботи слідства],

– зазначив журналіст.

У коментарі Суспільному Макаров також наголосив: “Я не повʼязую напад зі своєю журналістською діяльністю.”

Нагадаємо, що 16 квітня на Юрія Макарова скоєно напад у Києві. Його госпіталізували у важкому стані. За інформацією поліції, зловмисник утік із місця події. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що взяв розслідування під особистий контроль.