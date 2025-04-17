"Передает теплые поздравления": появилось первое фото Юрия Макарова после нападения

Вечером 16 апреля неизвестный напал на журналиста и исполнительного продюсера Общественное Вещание Юрия Макарова. Сейчас журналист находится в больнице.

Бывший член правления Общественного, ответственной за информационное вещание и диджитал-платформы, Татьяна Кисельчук опубликовала фотографию с пострадавшим Юрием Макаровым. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на страницу Кисельчук в сети.

Важно В Киеве напали на известного журналиста Юрия Макарова: его госпитализировали в тяжелом состоянии

Первое фото Макарова после нападения

Кисельчук опубликовала фотографию с Юрием Макаровым, сделанную в больнице. На ней журналист вместе с главой управления Общественного Николаем Чернотицким и Татьяной Кисельчук находится в палате.

Юрий Владимирович передает всем теплые поздравления. С ним все хорошо, учитывая контекст. Шутит, как всегда. Говорим: "Юра, а если это рука Кремля?". Юра: "Ну тогда у них драматические проблемы с кадрами",

– добавила журналистка, комментируя состояние Макарова.

Юрий Макаров после ранения / Фото Татьяны Кисельчук

Сейчас полиция открыла уголовное производство по факту нападения на журналиста. Известно, что Юрия Макарова ранили возле одного из жилых комплексов Соломенского района Киева. Злоумышленник неожиданно ударил его ножом и скрылся с места событий.

Сам Макаров находится в тяжелом состоянии, однако угрозы жизни нет.

Макаров уже дал показания и рассказал детали нападения. Сейчас правоохранители устанавливают личность нападавшего.