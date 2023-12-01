Как отмечают в Госспецсвязи, у Мироненко немалый опыт корпоративного управления. Что известно о новом главе ведомства – сообщает 24 Канал.

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Начинал карьеру в банковской сфере

Кабмин 1 декабря назначил Юрия Мироненко на должность главы Госспецсвязи. Он уже получил задачу от министра цифровой трансформации Михаила Федорова и в ближайшее время должен представить план развития ведомства.

К слову, у Мироненко немалый опыт корпоративного управления. Так, в 2000 году он окончил Международный научно-технический университет имени академика Юрия Бугая, где получил степень бакалавра по специальности "Менеджмент" и степень магистра по специальности "Международная экономика".

После получения образования Мироненко начал строить карьеру в банковской сфере. Известно, что занимал руководящие должности в структурных подразделениях ПРАВЭКС БАНК, UKRSIBBANK BNP Paribas Group и т.д. В ходе работы в банковской сфере Мироненко получил опыт управления финансами, производства, а также управления персоналом.

В 2008 году он начал работать финансовым директором Концерна Стирол. Известно, что компания занималась производством удобрений и азотных соединений. Финансовым директором в компании Мироненко проработал до 2010 года.

Впоследствии – с 2010 по 2015 год – Мироненко занимал должность генерального директора в ООО "Даймонд Сфир Групп". Эта компания работала в сфере ИТ, логистики, строительства, аграрного хозяйства. Параллельно Мироненко работал в Институте общественно-экономических исследований. В 2014 году он занимал должность директора, а уже в 2016 году стал главой правления. Эту должность он занимал до октября 2023 года.

Справка. Институт общественно-экономических исследований – это неправительственный аналитический центр, сопровождающий реформы в Украине.

Как отметили в Госспецсвязи, у Мироненко есть опыт работы в частных компаниях, в управленческих звеньях финансовой, банковской, транспортной, фармацевтической, химической, энергетической и других отраслей.

Мироненко в рядах ВСУ

В 2019 году Мироненко присоединился к рядам Вооруженных Сил Украины и подписал контракт на службу. В 2019-2020 годах он проходил различные учения, в том числе и на Яворивском полигоне.

С самого начала полномасштабного вторжения Мироненко встал на защиту нашей страны. Известно, что он оборонял Киев в составе 112 бригады терробороны. Впоследствии Мироненко стал заместителем начальника штаба 129 батальона 112 бригады, а позже – возглавил отдел по работе с добровольческими формированиями территориальных общин 112 бригады.

Также до назначения на должность главы Госспецсвязи Мироненко был командиром ударной роты БПЛА, которая работает на Запорожском направлении.