Як зазначають у Держспецзв'язку, Мироненко має чималий досвід корпоративного управління. Що відомо про нового голову відомства – повідомляє 24 Канал.

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Розпочинав кар'єру у банківській сфері

Кабмін 1 грудня призначив Юрія Мироненка на посаду голови Держспецзв'язку. Він уже отримав завдання від міністра цифрової трансформації Михайла Федорова й найближчим часом має презентувати план розвитку відомства.

До слова, Мироненко має чималий досвід корпоративного управління. Так, у 2000 році він закінчив Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая, де здобув ступінь бакалавра за спеціальністю "Менеджмент" і ступінь магістра за спеціальністю "Міжнародна економіка".

Після здобуття освіти, Мироненко почав будувати кар'єру у банківській сфері. Відомо, що він обіймав керівні посади у структурних підрозділах ПРАВЕКС БАНК, UKRSIBBANK BNP Paribas Group тощо. Під час роботи у банківській сфері Мироненко отримав досвід управління фінансами, виробництва, а також управління персоналом.

У 2008 році він почав працювати фінансовим директором Концерну Стирол. Відомо, що компанія займалася виробництвом добрив і азотних сполук. Фінансовим директором у компанії Мироненко пропрацював до 2010 року.

Згодом – з 2010 до 2015 року – Мироненко обіймав посаду генерального директора в ТОВ "Даймонд Сфір Груп". Ця компанія працювала у сфері ІТ, логістики, будівництва, аграрного господарства тощо. Паралельно Мироненко також працював в Інституті суспільно-економічних досліджень. У 2014 році він обіймав посаду директора, а вже у 2016 році – став головою правління. Цю посаду він обіймав до жовтня 2023 року.

Довідка. Інститут суспільно-економічних досліджень – це неурядовий аналітичний центр, що супроводжує реформи в Україні.

Як наголосили в Держспецзв'язку, Мироненко має досвід роботи у приватних компаніях, в управлінських ланках фінансової, банківської, транспортної, фармацевтичної, хімічної, енергетичної та інших галузей.

Мироненко у лавах ЗСУ

У 2019 році Мироненко приєднався до лав Збройних Сил України й підписав контракт на службу. У 2019 – 2020 роках він проходив різні навчання, зокрема й на Яворівському полігоні.

Від початку повномасштабного вторгнення Мироненко став на захист нашої країни. Відомо, що він обороняв Київ у складі 112 бригади тероборони. Згодом Мироненко став заступником начальника штабу 129 батальйону 112 бригади, а пізніше – очолив відділ по роботі з добровольчими формуваннями територіальних громад 112 бригади.

Також до призначення на посаду голови Держспецзв'язку Мироненко був командиром ударної роти БпЛА, яка працює на Запорізькому напрямку.