Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Великомостовскую территориальную общину.

Смотрите также Он жив, просто не может сказать, – интервью с мамой "Гринки" в годовщину гибели

Что известно о павшем воине из Львовской области

Отмечается, что Юрий Надильный был родом из села Реклинец. Мужчина проходил службу оператором третьего отделения ударных БЛА четвертой роты ударных беспилотных авиационных комплексов батальона ударной беспилотной авиации воинской части А4638.

Юрий был призван в ряды украинской армии в июле 2023 года. С 10 марта 2025 года его считали пропавшим без вести. С тех пор родные и близкие молились и ждали известия о нем – но чуда не произошло.

Мы получили подтверждение, что он героически погиб в бою возле населенного пункта Новосергиевка Изюмского района Харьковской области, верный военной присяге, защищая территориальную целостность и суверенитет нашего государства,

– указывают односельчане защитника.