Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Великомостівську територіальну громаду.

Дивіться також Він живий, просто не може сказати, – інтерв'ю з мамою "Грєнки" у роковини загибелі

Що відомо про полеглого воїна з Львівщини

Зазначається, що Юрій Надільний був родом з села Реклинець. Чоловік проходив службу оператором третього відділення ударних БПЛА четвертої роти ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону ударної безпілотної авіації військової частини А4638.

Юрій був призваний до лав української армії у липні 2023 року. З 10 березня 2025 року його вважали зниклим безвісти. З того часу рідні та близькі молилися та чекали звістки про нього – але дива не сталося.

Ми отримали підтвердження, що він героїчно загинув у бою біля населеного пункту Новосергіївка Ізюмського району Харківської області, вірний військовій присязі, захищаючи територіальну цілісність та суверенітет нашої держави,
– вказують односельці захисника.

У Героя залишилися батьки, сестра та кохана дівчина, з якою він планував спільне майбутнє.

У четвер, 8 травня, військовий мав би відзначати свій 30 день народження, однак війна забрала його молоде життя.

Загинув Юрій Надільний

Юрій Надільний загинув у бою на Харківщині / фото Великомостівської громади

Скорботний кортеж з тілом полеглого Героя прибуде у Великомостівську громаду у п’ятницю, 9 травня. Цього ж дня відбудеться церемонія прощання та похорон.

Додамо, днями у Ковелі провели в останню путь 32-річного стрільця-снайпера Максима Ткачука. Його мобілізували в січні 2025 року. Він вирушив на передову після військових навчань, де служив у 1-й аеромобільній роті військової частини А4165.