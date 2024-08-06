Трагическое известие сообщила правящая партия Молдовы "Действия и солидарность". Мужчине было 52 года.

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Смерть политика из-за осы

С большой скорбью в сердце сообщаем о смерти нашего коллеги, заместителя Юрия Пасата, вице-президента комиссии по вопросам сельского хозяйства и пищевой промышленности. Смерть произошла сегодня утром из-за анафилактического шока, вызванного укусами осы,

– указали коллеги депутата.

В "Действии и солидарности" указали, что ранее Пасат также занимал должность городского головы села Балчана. Оно расположено в Хинчештском районе страны, на 2014 год его население составляло 1597 человек.

Юрий Пасат погиб после укуса осы / фото "Действия и солидарность"

К слову, недавно в парламенте Молдовы провели обыски. СМИ со ссылкой на источники написали, что обыски связаны с расследованием дела о шпионаже главы юридического департамента парламента Молдовы, которого поймали при передаче информации российскому посольству в Кишиневе.