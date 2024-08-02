Премьер Молдовы Дорин Речан косвенно подтвердил, что Украина просит содействовать с возвращением в Украину военнообязанных, нелегально выехавших в Молдову. По его словам, Молдова будет действовать "согласно международному праву".

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Существует определенный диалог

Журналисты также вспомнили, что ранее посол Украины в Молдове сказал, что между Киевом и Кишиневом ведется определенный диалог по возвращению украинских военнообязанных, которые сбежали в Молдову. Его спросили, какая позиция правительства Молдовы по этому поводу.

Украина имеет такие пожелания по всем странам, где находятся украинцы. Мы, как и все, придерживаемся международного законодательства и прав человека, и будем действовать в соответствии с международным правом,

– подчеркнул Речан.

В ответ прозвучал вопрос, можно ли считать, что в таком случае Молдова не будет выдавать украинских мужчин, однако он только еще раз подчеркнул, что Молдова будет придерживаться законодательства и международного права.