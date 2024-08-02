Прем’єр Молдови Дорін Речан непрямо підтвердив, що Україна просить сприяти з поверненням в Україну військовозобов’язаних, які нелегально виїхали до Молдови. За його словами, Молдова буде діяти "згідно з міжнародним правом".

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Існує певний діалог

Журналісти також пригадали, що раніше посол України у Молдові сказав, що між Києвом і Кишиневом ведеться певний діалог щодо повернення українських військовозобов'язаних, які втекли у Молдову. Його спитали, яка позиція уряду Молдови з цього приводу.

Україна має такі побажання щодо усіх країн, де перебувають українці. Ми, як і усі, дотримуємося міжнародного законодавства і прав людини, і будемо діяти згідно з міжнародним правом,

– підкреслив Речан.

У відповідь пролунало питання, чи можна вважати, що у такому разі Молдова не видаватиме українських чоловіків, однак він тільки ще раз наголосив, що Молдова буде дотримуватися законодавства та міжнародного права.