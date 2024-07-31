Информацию об обысках подтвердила журналистам пресс-секретарь Службы информации и безопасности (СИБ) Даниэла Минзат. О каком уголовном деле говорится, она не уточнила.
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Что известно об обысках в парламенте Молдовы
В Кишиневе Служба информации и безопасности (СИБ) Молдовы вместе с прокуратурой по борьбе с организованной преступностью (PCCOCS) провели обыски в здании парламента Молдовы,
– рассказали журналисты со ссылкой на пресс-секретаря.
Даниэла Минзат не объяснила из-за какого дела происходят обыски. Однако, по данным источников издания, говорится о расследовании дела о шпионаже в отношении главы юридического департамента парламента Молдовы Йона Креанге.
Собеседники заявили, что молдавского чиновника поймали на месте преступления – когда он передавал информацию сотрудникам посольства России в Кишиневе.
Издание NewsMaker, ссылаясь на источники, заявило, что обыски связаны с расследованием дела о государственной измене.
Кстати, в начале июня журналисты написали, что бывший глава генштаба Молдовы Игорь Горган мог работать на российское ГРУ в течение последних 20 лет. В частности, он мог быть информатором главного разведывательного управления России.