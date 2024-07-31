Інформацію про обшуки підтвердила журналістам речниця Служби інформації та безпеки (СІБ) Даніела Мінзат. Про яку кримінальну справу мовиться, вона не уточнила.

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Що відомо про обшуки в парламенті Молдови

У Кишиневі Служба інформації та безпеки (СІБ) Молдови разом із прокуратурою боротьби з організованою злочинністю (PCCOCS) провели обшуки в будівлі парламенту Молдови,

– розповіли журналісти з посиланням на речницю.

Даніела Мінзат не пояснила через яку справу відбуваються обшуки. Проте, за даними джерел видання, мовиться про розслідування справи про шпигунство щодо голови юридичного департаменту парламенту Молдови Йона Креанге.

Співрозмовники заявили, що молдавського чиновника спіймали на місці злочину – коли він передавав інформацію співробітникам посольства Росії в Кишиневі.

Видання NewsMaker, посилаючись на джерела, заявило, що обшуки пов'язані з розслідуванням справи про державну зраду.

До речі, на початку червня журналісти написали, що колишній очільник генштабу Молдови Ігор Горган міг працювати на російське ГРУ протягом останніх 20 років. Зокрема, він міг бути інформатором головного розвідувального управління Росії.