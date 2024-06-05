Ймовірно, свою діяльність у ГРУ Горган продовжує і наразі. Про це стало відомо журналістам із його листування з російськими кураторами.
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Горган може бути інформатором ГРУ уже 20 років
Журналісти стверджують, що йдеться про листування Горгана у телеграмі з полковником Алексєєм Макаровим. Ймовірно, він досі залишається важливим інформатором Росії, адже має зв’язки у Міністерстві оборони Молдови. Додамо, що Горган очолював генштаб двічі – у 2013 році та з 2019 року до вересня 2021 року.
Коли Горган почав працювати у військовій розвідці Росії невідомо, але The Insider припускає, що це могло статися ще 20 років тому.
Найімовірніше, активні контакти почалися в 2004 році, коли Горган служив у місії НАТО,
– пише видання.
Тоді Горган міг також контактувати із російським військовим аташе у Кишиневі Вадимом Ухналевим та його наступником Ігорем Довбнею. Останнього у 2017 році вигнали з Молдови, звинувативши у шпигунстві.
Бідкався через допомогу Україні зброєю
У 2019 році, ймовірно, Горган розпочав спілкування уже із полковником Макаровим. Їхнє спілкування особливо активізувалося у квітні 2022 року. Горгана часто бачили поблизу російського посольства, а одного разу навіть вдалося зафіксувати його зустріч з Макаровим.
"Я можу зустрітися з будь-ким, я людина дії, потрібно рухатися вперед швидше!!! Потрібно поїхати на рибалку і все обговорити! Ми живемо в історичні часи! І нам робити цю історію!" – казав молдовський генерал.
"На рибалці" вони обговорювали внутрішньополітичну ситуацію у Молдові, а також співпрацю країни з українським Міноборони щодо збройних питань, пересування потягів з пальним між обома країнами.
"Український Укроборонекспорт намагається у Молдови викупити (або забрати за допомогою "партнерів") 6 Міг-29, які перебувають у Маркулештах. Дуже сильно наполягають... Поки що літаки на місці. Операцію хочуть "провернути" через підставну фірму з Об'єднаних Арабських Еміратів найближчим часом", – доповідав Горган.
Він також бідкався, що Україна отримує дуже багато зброї через Румунію. "Потрібно швидше перекрити кордон з Румунією! Це велика дірка! Звідти дуже багато вантажів надходить до України. Особливо військових вантажів! У румунів ще працюють деякі військові заводи з виробництва озброєння та боєприпасів", – обурювався Горган Макарову.
Горган "контролює ситуацію в армії" Молдови
Інформація, знайдена у листуванні Горгана, свідчить про те, що у нього залишилися зв'язки та інформатори у Міністерстві оборони. На Москву він працював, схоже, з ідейних переконань: закликав "очистити Молдову від фашистських мерзотників" та стверджував, що там усе готове до приходу російської армії.
"Я всю ситуацію в армії тримаю на контролі... Тут, на радість, немає "Азову" та інших нацформувань, а з політиками розберемося швидко", – казав Горган.
Втім, у липні 2023 року з Молдови вигнали усіх російських дипломатів. Горган перестав спілкуватися з Макаровим та натомість встиг влаштуватися у представництво ООН у справах біженців у Кишиневі. Там, до слова, ведуть облік біженців з України.
В країнах Європи триває шпигунська війна
- Російське ГРУ активно працює по світу. І хоч Росія останнім часом втратила значну кількість своїх агентів, але вона продовжує працювати з "нейтральних" або дружніх країн, зокрема, Швейцарії, Австрії та Сербії.
- Так, нещодавно у Норвегії викрили масову роботу російських шпигунів, які готувати диверсії проти об'єктів критичної інфраструктури. Кажуть, вони намагалися викрити плани Норвегії, як діяти при надзвичайних ситуаціях.
- Швейцарська розвідка також фіксувала активізацію російських шпигунів у європейських країнах, а президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія може готувати теракти у Швейцарії, щоб зірвати Саміт миру. Самі швейцарські спецслужби кажуть, що третина усіх російських дипломатів у країні можуть бути шпигунами.
- Вимагала від Росії негайно припинити шпигунство й Німеччина. Там, до речі, у квітні викрили російських шпигунів, які планували вибухи на військових об’єктах. Один із заарештованих був кадровим співробітник ГРУ.