У МЗС країни назвали це повідомлення фейком. Відомство наголосило, що тема повернення військовозобов'язаних чоловіків не порушувалася у двосторонніх відносинах між Молдовою та Україною. Крім того, жодної подібної заяви Попсой не робив.

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Російська ІПСО

У МЗС зазначили, що помилкове посилання на неіснуючі заяви є частиною навмисної дезінформаційної кампанії, націленої на Республіку Молдова, з метою створення розколу або надсилання неправдивих повідомлень громадськості.

Зауважимо, що нещодавно посол України у Молдові Марко Шевченко розповів, що Київ веде "діалог" з Кишиневом щодо повернення українських чоловіків призовного віку. Водночас йдеться про тих, хто незаконно виїхав з країни.

За словами посла, певна кількість ухилянтів, яких зупинили молдовські прикордонники, отримують у Молдові притулок, а ще частина діваються "незрозуміло куди". Цих чоловіків не затримують, і вони лишишаються або у Молдові, або їдуть в інші країни.

До слова, на початку липня у Польщі заговорили про створення Українського легіону – добровольчого військового підрозділу. Наразі таку ж ініціативу розглядають в Чехії.