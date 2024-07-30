Там вивчають досвід польських колег. Про це розповіла міністерка оборони Чехії Яна Чорнохова.

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Зарахування до легіону буде добровільним

Яна Чорнохова зауважила, що зарахування добровольців до цього військового підрозділу, як і Польщі, буде добровільним.

Ми хочемо продовжувати підготовку українських солдатів, тож чому б не охопити цим процесом, можливо вже чеських громадян, які зараховують себе до української національності, й сформувати якийсь підрозділ,

– сказала глава чеського Мінооборони.

Нагадаємо, що 8 липня Україна та Польща підписали двосторонню безпекову угоду. Вона, зокрема, передбачає можливість навчання українських чоловіків за кордоном.

"Ми маємо позитивний досвід українсько-польсько-литовської бригади та саме на основі такого досвіду ми дамо можливість громадянам України, які зараз перебувають у Польщі, Литві чи інших країнах ЄС добровільно приєднатися до оборони України", – казав тоді президент Зеленський.

Тренування Українського легіону проходитиме у Польщі. Кожен українець, який вирішить вступити до легіону, згодом зможе підписати контракт із ЗСУ. Польська влада запевнила, що підготовка українського легіону – інвестиція в європейську безпеку.

Уже 11 липня глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, що підготовка першої української бригади розпочалася. Він зауважив, що на польській території наразі перебуває приблизно мільйон українських жінок та чоловіків.

І кілька тисяч із них уже зареєструвалися для участі в цьому призові. І що цікаво, багато хто з них справді хоче служити й ротувати своїх співвітчизників, але вони кажуть: ми не хочемо бути відправленими в бій, не будучи належно навченими та екіпірованими,

– зазначив Сікорський.