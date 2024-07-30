Там изучают опыт польских коллег. Об этом рассказала министр обороны Чехии Яна Чернохова.

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Зачисление в легион будет добровольным

Яна Чернохова отметила, что зачисление добровольцев в это военное подразделение, как и Польши, будет добровольным.

Мы хотим продолжать подготовку украинских солдат, поэтому почему бы не охватить этим процессом, возможно уже чешских граждан, которые причисляют себя к украинской национальности, и сформировать какое-то подразделение,

– сказала глава чешского Минобороны.

Напомним, что 8 июля Украина и Польша подписали двустороннее соглашение по безопасности. Оно, в частности, предусматривает возможность обучения украинских мужчин за рубежом.

"Мы имеем положительный опыт украинско-польско-литовской бригады и именно на основе такого опыта мы дадим возможность гражданам Украины, которые сейчас находятся в Польше, Литве или других странах ЕС добровольно присоединиться к обороне Украины", – говорил тогда президент Зеленский.

Тренировка Украинского легиона будет проходить в Польше. Каждый украинец, который решит вступить в легион, впоследствии сможет подписать контракт с ВСУ. Польские власти заверили, что подготовка украинского легиона – инвестиция в европейскую безопасность.

Уже 11 июля глава МИД Польши Радослав Сикорский, что подготовка первой украинской бригады началась. Он отметил, что на польской территории сейчас находится примерно миллион украинских женщин и мужчин.

И несколько тысяч из них уже зарегистрировались для участия в этом призе. И что интересно, многие из них действительно хотят служить и ротировать своих соотечественников, но они говорят: мы не хотим быть отправленными в бой, не будучи должным образом обученными и экипированными,

– отметил Сикорский.