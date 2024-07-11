Об этом он сказал на мероприятии NATO Public Forum в рамках саммита Альянса в Вашингтоне.

Смотрите также Сотни мужчин готовы записаться в Украинский легион в Польше, – СМИ

Украинский легион в Польше

Сикорский отметил, что в Польше начинают готовить первую украинскую бригаду, состоящую из добровольцев в этой стране. Он добавил, что у них насчитывается до миллиона украинцев обоих полов.

И несколько тысяч из них уже зарегистрировались для участия в этом призыве. И что интересно, многие из них действительно хотят служить и ротировать своих соотечественников, но они говорят: мы не хотим быть отправленными в бой, не будучи должным образом обученными и экипированными,

– отметил Сикорский.

Согласно его словам, Польша займется обучением и экипировкой. Затем добровольцев добровольно предоставят Украине как подразделение с правом возвращения в Польшу после прохождения ротации.

"Если бы так поступила каждая европейская страна, в Украине было бы несколько бригад", – отметил он.