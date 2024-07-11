Про це він сказав на заході NATO Public Forum у межах саміту Альянсу у Вашингтоні.

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Український легіон у Польщі

Сікорський зазначив, що у Польщі починають готувати першу українську бригаду, що складається з добровольців у цій країні. Він додав, що у них налічується до мільйона українців обох статей.

І кілька тисяч із них уже зареєструвалися для участі в цьому призові. І що цікаво, багато хто з них справді хоче служити й ротувати своїх співвітчизників, але вони кажуть: ми не хочемо бути відправленими в бій, не будучи належно навченими та екіпірованими,

– зазначив Сікорський.

Відповідно до його слів, Польща займеться навчанням та екіпіруванням. Потім добровольців добровільно нададуть Україні як підрозділ із правом повернення до Польщі після проходження ротації.

"Якби так вчинила кожна європейська країна, в України було б кілька бригад", – зауважив він.