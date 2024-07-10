Про це повідомляє RMF FM, посилаючись на свої неофіційні джерела в українських дипломатичних установах. Зазначимо, що створення легіону зафіксовано у двосторонній безпековій угоді, яку підписали Україна та Польща у понеділок, 8 липня.

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Український легіон в Польщі

Як зазначає видання, всього за два дні після заяви сотні українців в Польщі висловили бажання приєднатися до Українського легіону. Ці люди зголосили вступити у формування навіть попри те, що набір ще не розпочався.

Очікується, що зацікавлених українців розмістять у польських підрозділах та нададуть необхідне для навчання обладнання. Робота над планами все ще триває, проте, найімовірніше, українці, що живуть у Польщі, проходитимуть вишкіл на тих військових базах, де вже раніше тренували українських військових. Від початку повномасштабного вторгнення через такі підрозділи пройшло приблизно 20 тисяч військових.

За скромними оцінками до легіону можуть приєднатися кілька тисяч українських біженців. Можливо, Польща навчала б й українців, які проживають в інших країнах Європи. Докладаються зусилля, щоб інші країни ЄС також брали участь у витратах на навчання та обладнання,

– пише RMF FM.

У той самий час польська влада переконує партнерів, що підготовка українського легіону є також інвестицією в європейську безпеку.