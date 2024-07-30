В МИД страны назвали это сообщение фейком. Ведомство отметило, что тема возвращения военнообязанных мужчин не поднималась в двусторонних отношениях между Молдовой и Украиной. Кроме того, ни одного подобного заявления Попсой не делал.

Смотрите также Украина поддерживает контакты с непризнанным Приднестровьем: Кулеба объяснил, для чего

Российская ИПСО

В МИД отметили, что ложная ссылка на несуществующие заявления является частью умышленной дезинформационной кампании, нацеленной на Республику Молдова, с целью создания раскола или отправки ложных сообщений общественности.

Заметим, что недавно посол Украины в Молдове Марко Шевченко рассказал, что Киев ведет "диалог" с Кишиневом по возвращению украинских мужчин призывного возраста. В то же время речь идет о тех, кто незаконно выехал из страны.

По словам посла, определенное количество уклонистов, которых остановили молдавские пограничники, получают в Молдове убежище, а еще часть деваются "непонятно куда". Этих мужчин не задерживают, и они остаются или в Молдове, или едут в другие страны.

К слову, в начале июля в Польше заговорили о создании Украинского легиона – добровольческого военного подразделения. Сейчас такую же инициативу рассматривают в Чехии.